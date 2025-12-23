防恐攻…夢時代跨年動員1200人維安！「實地兵棋演練」驚人空拍畫面曝

記者簡榮良／高雄報導

1219北捷隨機殺人案，釀4死11傷，全台掀起模仿效應，尤其高雄連日傳出多起恐嚇案，治安如臨大敵。因應夢時代跨年晚會人潮眾多，市警局決定31日動員警、民力共1200人維安，今（23）日進行「實地兵棋演練」，場面浩大逼真，誓言滴水不漏。

市警局今（23）日進行「實地兵棋演練」，場面浩大逼真。（圖／翻攝畫面）

因應2026年跨年活動人潮及近期發生丟擲煙霧彈及持械殺人等重大治安事件，高雄市政府警察局今日由局長林炎田親自主持，召集相關分局、交通警察大隊、刑事警察大隊及保安警察大隊等單位，實施跨年警衛部署及兵棋演練，提前強化跨年維安作為。

這次演練擴大規模，模擬跨年活動現場及捷運場站發生肢體衝突、持武器滋事並引發群眾推擠等情境，警方即時成立「特殊警力緊急應變事故處理小組」，迅速制服歹徒並啟動防踩踏機制，在最短時間內恢復現場秩序，跨年維安共動員警、民力計1200多名。

因應夢時代跨年晚會人潮眾多，市警局決定31日動員警、民力共1200人維安。（圖／翻攝畫面）

警方另以十字形安全通道、防踩踏小組為基礎，搭配無人機巡查、高解析監視器及燈光、廣播等設備，全方位提升活動維安能量。

市警局表示，跨年治安與秩序維護為重中之重，高雄市已連續兩年擴大演練規模，並結合市府應變中心指揮系統，強化通報研判與警力調派效率。

捷運站裡與歹徒近戰肉搏演練。（圖／翻攝畫面）

