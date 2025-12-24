防恐攻！日本擬推入境前審查JESTA 向外國旅客收400至600元

日本預定將在2008年4月開始，實施簡稱「JESTA」的外國旅客線上電子旅行授權制度。

據日本共同社報導，日本考慮從2028年4月開始，針對短期赴日旅遊免簽證的外國旅客，實施「入境前線上審查制度」；日本政府並考慮，屆時要向入境的外國旅客，收取2000到3000日幣，合台幣400多元到600多元的使用費。（葉柏毅報導）

據報導，這項英文簡稱為「JESTA」的電子旅行授權制度，主要目的是在外國旅客赴日前，透過線上方式，蒐集外國旅客訪日的旅遊資訊，並就此判斷，是否准許提出申請的外國訪客入境，以防範恐怖主義行為，並遏止外國旅客在日本非法打工，適用對象為來自短期免簽國家與地區的外國旅客。

廣告 廣告

日本政府預訂將在2028會計年度，也就是2028年4月開始，正式啟動「JESTA」制度，隨著今年日本入境旅客人數將突破4000萬人次，預期到時候將能帶來一定規模的手續費收入。

報導指出，美國與加拿大已經採行的類似制度，收費約在1000日圓到6000日圓，也就是200塊台幣到1200塊台幣之間。消息人士指出，日本政府考慮在明年，將「JESTA」制度送交國會審理，並研議將相關收入，在用於在災害發生時，為外國旅客提供緊急支援服務。