防悲劇重演！台中跨年晚會將登場 警：禁帶10大危險物品

台中警方除了加強警力部署、監控設備等，今日也宣布跨年當日禁止攜帶「十大危險物品」，全力維護民眾安全。（翻攝自臉書@台中市政府警察局第六分局）

2026年台中水湳中央公園跨年晚會即將登場，鑑於1219台北隨機殺人事件，引發社會公共安全的高度關注，警方除了加強警力部署、監控設備等，今日也宣布跨年當日禁止攜帶「十大危險物品」，全力維護民眾安全。

台中市第六警分局今（25日）表示，台中市警局長吳敬田親自前往水楠中央公園實地勘察，逐一檢視交通管制動線及安全維護部署，針對可能出現的潛在風險，指示加強場地、出入口安檢，並針對參與民眾隨身攜帶可疑物品查察，要求各單位以最嚴謹標準落實各項安全維護作為。

台中市警方指出，活動當日將採取「分區管理、集中部署」方式進行警力調度，當發現特定區域人潮快速聚集或密度升高時，將即時調整部署，指揮鄰近區域警力機動支援，集中人力於重點區域，有效提升現場反應速度與處置效能，確保突發狀況能在第一時間妥善因應。

警方表示，為防止模仿事件或類似情況再次發生，會場出入口提高安全檢查措施，提醒民眾入場時務必配合安檢人員指示，請配合短暫脫下口罩進行查驗，共同維護活動安全。警方同時重申，活動現場禁止攜帶10種物品，呼籲市民配合現場警力與工作人員指示，將以最高標準、最周全規劃維護市民安全。

槍枝（含模擬槍、玩具槍）、彈藥、刀械、爆裂物等危險物品。 劇毒、腐蝕性、放射性等化學危險物品。 毒品、有害生物製劑、傳染原體等危險物質。 燃油、瓦斯、酒精、鞭炮、壓力噴罐等易燃易爆物品。 不明用途之粉末或液態物。 玻璃瓶等易碎物品，以及剪刀、飛鏢等尖銳物品。 棍棒、長柄物等可能造成人身傷害之物品。 任何可投擲、發射或具噴射功能之物品。 遙控無人機（含無線遙控玩具）等可能干擾活動或造成危害之物品。 啵啵球或發光氣球、行李箱及登機箱。

