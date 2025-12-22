防悲劇重演！週五市府站高強度演練 蔣萬安：細胞簡訊規劃中

蔣萬安今日表示，目前已預計在26日進行高強度演練，同時目前也會以發送細胞簡訊的方向規劃。（翻攝自臉書@蔣萬安）

27歲男子張文在台北車站與中山商圈周邊犯下多人死傷的隨機攻擊案，引發全國矚目，由於年末活動將至，相關維安備受外界關注。蔣萬安今日表示，目前已預計在26日進行高強度演練，同時目前也會以發送細胞簡訊的方向規劃，警察局、消防局等單位正在研擬相關修訂規範文字，並將依程序報請中央核可。

蔣萬安今（22日）市府道安會報前接受媒體聯訪時表示，針對1219事件，市府目前已預計於週五（26日）進行告強度演練，地點選為台北捷運市府站、市府轉運站，由跨局處單位參與，同時會針對大型群聚活動，以跨年的規模進行模擬應變。

針對接下來的各項大型活動與人潮聚集商圈、場域，蔣萬安稱，會提升維安規格，已對跨年活動擬定維安計畫，觀傳局及警察局說明會設置車阻、派出特勤警力及保安警力支援，並進行各項事前地毯式場檢，出動金屬探測器、偵爆犬等具體作為，確保市民安全。

至於發送細胞簡訊，內政部長劉世芳聲稱不反對，但要與災防辦討論簡訊發送範圍與內容，避免恐慌。對此，蔣萬安回應，目前以未來會發送細胞簡訊的方向規劃，警察局與消防局等單位也正研擬相關規範修訂文字，依照程序報請中央核可。

