防情勒 藍擬讓急迫預算付委

為反制執政黨情勒，在野黨擬提案將總預算有關TPASS、一般性補助款等急迫性新興計畫先付委審查。圖為朝野立委9日為總預算案舉標語互嗆。（本報資料照片）

總預算僵局未解，為反制執政黨頻拿TPASS恐斷炊等說法情勒在野黨。在野黨擬提案將今年度總預算中，有關TPASS、一般性補助款等多項具急迫性的新興計畫先送委員會審查。兩黨預計在討論放行項目、提案時間後，最快13日在立法院程序委員會提案，並排入16日院會中討論。藍營黨團幹部則坦言，目前內部尚有異音，還在凝聚共識當中。

急迫、民生、地方補助 3標準

115年中央總預算去年8月送至立院後，在野認為政院未依照立院三讀通過的《軍人待遇條例》、《警察人員人事條例》，編列軍人加薪及調高警消退休所得替代率預算，拒審總預算至今。府院黨則對外聲稱總預算未過，包括TPASS、區域治水、地方補助款等新興計畫支出將無法支用，被控情勒在野黨。

原本在野黨打算比照去年總預算案《原住民族禁伐補償條例》以及「公糧收購價格」的處理模式，卡住今年總預算案，以迫使行政院依法補編預算，但賴政府打算抗爭到底，也讓藍營內部開始倡議先放行新興預算進行審查。

國民黨團日前以「急迫性、民生性、地方補助性」3項目，共列出30餘項新興計畫，包括TPASS、一般性補助款、地方河川治水項目等。原預計與民眾黨溝通後共同提案，不料還沒拍板，9日消息就走漏。有藍營人士就透露，雖然黨團預計最快周二提案，但黨內和藍白都還未有共識，加上消息提早曝光，造成藍白互信有損，雙方在開會討論後，暫不推動也是可能的選項。

內部尚有異音 周二提案有變數

藍營內部也有雜音，藍委邱鎮軍認為，立法院在被行政院、憲法法庭掣肘後，唯一能制衡執政黨的就剩總預算，在政院沒有依法編列預算的狀況下，選擇草率放行審查，恐怕監督力道會再削弱，不過邱也說，若黨團最終有跟民眾黨討論項目，也希望能夠精準對應地方政府、民生需求再放行。

另有聲音認為，「中間選民」已逐漸對拒審總預算感到不耐。國民黨首席副書記長林沛祥昨認為，面對總預算爭議，將既有預算與爭議性或新興計畫分開處理，讓預算審查回歸理性與秩序，也是對國家與人民負責的可行選項。

消息提前走漏 藍白將持續溝通

民眾黨人士則透露，先前新興項目預算付委提案的消息被揭露，確實讓黨團人士感到錯愕，但後續並未影響藍白兩黨團合作與溝通。該人士指出，民眾黨團也已將認為較有急迫性的預算項目提供給國民黨團，其中包括TPASS補助經費、公教人員生育補助、運動部賽事補助及藥物韌性整備計畫等較貼近民生的部分。

民眾黨團也表示，如同總召黃國昌所說，對於相關提案黨團早已有所討論且已準備好，會持續秉持藍白之間的互信與尊重，再與藍營黨團幹部深入討論。

對此，賴清德總統昨天表示，國民黨如果能夠意識到中央政府總預算對國計民生的重要性，這是好事，但是如果只是讓少數的新增預算通過，這是為德不卒。

綠委也與賴清德同調，民進黨立委蘇巧慧表示，總預算牽涉的民生問題何止TPASS和補助，包括經濟的發展和產業的轉型都在各項新興計畫中，國民黨只挑自己想審的來審，整個國家的競爭力都會受到延宕，呼籲國民黨落實「顧民生」的承諾，盡快依法排審預算，讓政府運作回歸正軌。

綠委許智傑也說，政府施政是一體，不可能只做部分項目，各方方面面都要執行，希望在野黨可以回歸理性，盡快實質審查政府預算，避免頭痛醫頭、腳痛醫腳。綠委蔡易餘則以嘉義縣為例，嘉義縣受影響的新興計畫總額高達24.43億元，若預算不過，縣府恐需「舉債」才能度日，呼籲藍白務實審議，勿讓嘉義的建設與未來成為政治惡鬥的祭品。