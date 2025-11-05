防慘劇 金檢聲押屢犯家暴男獲准 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

有多次家暴前科且遭法院判刑確定的楊姓男子，日前又不顧保護令，到被害人等居所外，以腳瘋狂猛踹前、後大門數次，致門鎖毀損不堪使用，金門地檢署指揮警方將楊男拘提到案，並向金門地院聲請羈押獲准。

檢方表示，楊姓男子自113年起，即因家庭暴力案件，數次經法院判處有期徒刑確定，並執行完畢。竟又於今年9月17日，明知依照民事通常保護令不得對被害人等實施身體、精神上之騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害之行為、不得直接或間接對被害人為騷擾之聯絡行為，竟又違反上開保護令，至被害人等居所外，以腳瘋狂猛踹前、後大門數次，致門鎖毀損不堪使用，而為違反保護令之犯行。

檢察官日前又受理警方移送楊男涉犯家庭暴力防治法案件，因楊男有多次因家庭暴力防治法案件遭法院判刑確定紀錄，認有反覆實施違反保護令罪之虞，旋即依家庭暴力防治法第29條第2項簽發拘票指揮承辦員警對逕行拘提楊男到案，並於10月31日向福建金門地方法院聲請羈押獲准。

金檢表示，為落實家庭暴力防治法立法精神，對於被告或犯罪嫌疑人犯家庭暴力罪或違反保護令罪嫌疑重大，且有繼續侵害家庭成員生命、身體或自由之危險，本署檢察官將依法全力偵辦，避免被害人繼續受害。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

