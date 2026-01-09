防戰時遭共軍封鎖「有裝無彈」 顧立雄1/12專報應變規劃

〔記者陳治程／台北報導〕中共解放軍去年底對我國無預警發動「正義使命-2025」軍演，協同三軍及海警船編隊，在我國周邊實施實兵、實彈聯合演習，並宣稱懲戒台獨勢力、演練「圍台」，引發國防部、友盟國家譴責，對此，立法院外交國防委員會下周一將邀請國防部部長顧立雄出席，針對國軍戰時彈藥後勤補給作為進行說明。

立法院下周最新議程指出，外交及國防委員會下周一(12日)邀請國防部長顧立雄出席議會，並就「國軍如何強化戰場持續戰力，對於戰時高消耗情境下，彈藥籌獲之應變作為與規劃」議題進行報告，並備質詢。

廣告 廣告

中共近年對我軍演及灰色地帶襲擾愈加頻繁，凸顯前美軍印太司令戴維森(Philip Davidson)、帕帕羅(Samuel Paparo)等人關注的中國2027年具犯台能力的「戴維森窗口」；對此，顧立雄先前曾於本報專訪表示，他要求國軍官兵、聯參體系上緊發條，力求此前達「高戰備」目標，使中國犯台成本高於利益，「每天醒來都不會覺得是(犯台)好日子」。

儘管如此，中共解放軍海軍整體實力的擴張仍不可忽視。解放軍東部戰區去年12月29日至31日間無預警對我發動「正義使命-2025」軍演，宣稱組織三軍及火箭軍等兵力，在台海、我國四周海域，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，從多向抵近本島，以此展示對我「區域拒止」能力及意圖，成為此次會議主旨的討論核心。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台灣情義相挺買1水果 友邦搶攻逾2億市場嗨翻這樣說

罵習近平抓不了賴清德！ 中共「國師」李毅驚傳被人帶走

妳是我的眼！蕭煌奇神秘老婆被野生捕獲 原來是短髮正妹

我空軍同款彈藥投入實戰？ 委內瑞拉控美用AGM-154C炸科研機構

