防托嬰中心虐童 桃園市7間公托未設監管雲遭點名

桃園市目前公托總計56間尚有7間未建置監管雲相關系統，婦幼局說，待補助經費核定及《兒童托育服務法》通過後，全市公私立托嬰中心皆會納入監視器雲端上傳系統。（桃市婦幼局提供／呂筱蟬桃園傳真）

托嬰中心不當照顧案頻傳，家長想調閱監視器畫面卻屢遭刁難，各縣市為此推動「監管雲」，桃園市目前公托總計56間尚有7間未建置，市府婦幼發展局表示，原中央要建置統一雲，現在變為期望各地方政府以補助款建置，待相關經費核定及《兒童托育服務法》通過後，全市公私立托嬰中心皆會納入監視器雲端上傳系統。

民進黨市議員王珮毓指出，全桃園市7間尚未建置公托監管雲，包含市府員工子女托育中心，以及大園南港、大園五權、觀音新坡、龍潭凌雲、龍潭三坑公共家園，在民國113至114年間新開幕；另1間桃園機場附設員工托嬰中心則於111年啟用。台中、新北等縣市已陸續擴大建置相關系統，近幾年來桃市只有112年有建置，之後卻停留在維護既有系統階段。

婦幼局說，現有56處公共托育設施，已裝設監視器雲端上傳系統計有49處，未裝設皆為近年來新營運的公托設施。原本因衛生福利部規畫要統一建置或補助地方政府建置，目前方向為補助計畫至今年底將核定，預計明年核定補助款及相關法規上路後，就會強制公私立托嬰中心納入監視影像上傳雲端。

婦幼局強調，全市私托目前有166家，不論公、私托都不定期派員稽查，一併檢視監視器管理設備運作及資料保存情形，亦會抽調數個時段監視器畫面檢視托育照顧情形，同時要求托嬰中心應設置監視錄影設備專責人員，加強維護管理工作，主管人員也應落實走動管理。

★《中時新聞網》關心您：保護被害人隱私，避免二度傷害。拒絕兒虐，請撥打110、113。

