防挑撥分化：邱垂正談「懲獨22條」、認知戰與社會韌性
發佈：2025-12-16
文字：紀泰永
核稿：張育騰
兩岸對立情勢高漲，除了中共以軍機擾台、認知戰、《懲獨22條》來文攻武嚇台灣，民眾也關心陸籍配偶在台相關權益（如全民健保、工作與參政權）以及涉及國安與法律責任的言論界線，相關規範常見疑問有待釐清。面對中共的各種施壓，民眾該如何應對？陸配在台參政目前又有什麼限制？陸委會主委邱垂正日前接受國立教育廣播電台節目及Podcast節目《新聞真假掰》主持人黃兆徽專訪，向民眾澄清《懲獨22條》在台灣不具法律效力，主要被用作對台的心理恫嚇手段 。
法律戰恫嚇：民眾若配合中共檢舉國人將處重罪
「兩岸關係，真的都在中共領導人的一念之間。」在陸委會工作超過20年的邱垂正，觀察到習近平上任中華人民共和國主席以來，對台政策逐漸縮緊 。邱垂正指出，過去疫情之前，解放軍軍機很少飛越海峽中線，但現在現狀已變，光是2024年就有5,000架次軍機在台灣周遭活動，其中3,000架次飛越中線，另有2,500艘次軍艦與海警船持續侵擾，形成嚴峻的「複合性施壓」 。
2024年6月21日中共頒布《懲獨22條》，只要中共單方面認定民眾不遵循一國兩制、支持中華民國，都可被視為「台獨」 。該法宣稱無法律追溯期且可終身追訴，甚至缺席審判 。邱垂正警告：「如果你有關聯企業，中共可以沒收財產，還會連累親人，就是很典型的跨境鎮壓。」
面對民眾的恐懼，邱垂正強調，中國在台灣沒有任何司法管轄權，該法律在台無效，請國人放心。但他特別提醒，中共企圖透過「獎賞」分化台灣社會，若民眾配合中共成為在地協力者、檢舉台灣人，將違反《國安法》、《刑法》等我國法律，將面臨重罪處罰 。
針對國人擔憂海外旅遊遭中共「跨境鎮壓」，邱垂正指出，雖然中國與世界60幾個國家有引渡協議，但依國際慣例「政治犯、良心犯是不引渡的」 。不過，不排除若干與中國交好的國家可能配合引渡，陸委會將持續與各國合作，並建立識別國家風險的指標以保護國人安全 。
陸配參政權益：民選公職須單一國籍，事務官設排除條款
近期有陸配任村里長，因「國籍／身分狀態」引發社會討論。針對陸配參政權規範，邱垂正解釋，若是經過「民選」擔任公職，依據主管機關內政部的《國籍法》規定，「擔任中華民國公職不得擁有雙重國籍」，這是針對所有外籍人士的通用標準，並非僅針對中國 。
然而，現況是陸配若要放棄原國籍，往往面臨繁瑣程序甚至人身安全風險而「無法放棄」 。對此邱垂正表示：「這也沒辦法，因為公務人員對國家有效忠義務，我們尊重內政部的決定。」除了中國，包括阿根廷、烏拉圭等國同樣無法放棄國籍。
不過，邱垂正也補充，陸配若想服務公職仍有另一途徑。若是「應考試服公職」（如公務員考試），適用《公務人員任用法》。該法第28條第2項設有「排除條款」：若民眾因客觀因素無法放棄他國國籍，經主管機關審認後，仍可被安排從事「非機敏性」的公職工作，保障其工作權 。
