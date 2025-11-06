台中一名周姓駕駛行經南屯向上路時，遭前方車輛壓過的鐵架突然彈起砸中，導致右前車頭受損，所幸人員並未受傷。經警方調查，肇事的竟是一名68歲饒姓砂石車駕駛掉落的「防捲入裝置欄」！警方追查近30台車輛才找出肇事者，依法最高可處以新台幣6000元罰款。周姓駕駛形容當時的心情就像是「什麼意思、我在哪、這是什麼東西啊」，真是驚險萬分！

「防捲入裝置欄攻擊」！前車壓到彈撞後車 駕駛腦袋一片空白險失控。(圖／民眾提供)

台中一名周姓駕駛在行經南屯向上路時，遭前方車輛壓過的鐵架突然彈起砸中車頭，造成右前車頭受損，幸好人員並未受傷。這起驚險事件讓駕駛當下腦袋一片空白，只能緊握方向盤避免失控。經警方調查，這塊肇禍的鐵架是一名68歲饒姓砂石車駕駛所掉落的「防捲入裝置欄」，警方追查近30台車輛才找出肇事者，依法最高可處以6000元罰款。

砂石車掉落防捲欄 台中駕駛遭砸險失控。(圖／民眾提供)

一名38歲周姓駕駛日前在台中南屯向上路開車時，突然遭到前方車輛壓到的鐵架迎面砸中車子，當下不僅車子右前車頭受損，也讓他嚇得腦袋一片空白，只能緊握方向盤避免車輛失控，但車子被砸到，右前車頭受損，立即報警處理。

接獲報案後，警方展開調查，第四分局交通分隊蘇于真分隊長表示，交通分黃姓隊員警受理案件後，聯繫了約30部車輛，並透過監視器追查近30台路過的車輛。在一位熱心民眾提供線索後，警方終於找到了肇事者——一名68歲的饒姓砂石車駕駛。

台中砂石車掉落鐵架 砸車頭駕駛嚇傻。(圖／民眾提供)

饒姓駕駛向警方說明，當時他開車行駛途中，車上零件不慎掉落，雖然有聽到聲音並從後照鏡看到些許煙塵，但因當時車流量大，不敢貿然停車。他表示，後來卸完貨再回頭尋找時，已找不到掉落物。

蘇于真說明，這起事件中掉落的物品是砂石車的「防捲入裝置欄」，肇事砂石車駕駛已到案說明案情。由於機械設備脫落，警方將開出最高6000元的罰單，並責令改善。同時，警方也將協助遭砸的周姓駕駛順利獲得求償金，確保他的損失能獲得適當賠償。

