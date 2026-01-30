防搶搞笑片! 警騎公仔馬扮搶匪搶金融機構

中部中心 / 李文華 彰化報導

農曆新年腳步近了，不少金融機構都在進行防搶演練，彰化員林分局員警騎著公仔馬飾演搶匪搶劫，場面搞笑。警方表示，民眾若有大筆資金提領需求，可向警方申請護鈔，另外也提醒，詐騙集團在年節前會更猖狂，利用話術，騙走你的年終獎金。





應景？搶匪套馬頭面具搶銀行 行員民眾配合演出場面超搞笑

防搶演練搞笑片 警方表示民眾若有大額資金提領需求 也能申請護鈔服務。（圖／翻攝畫面）









防搶演練，也要來個最夯的撒嬌舞開場，接著員警騎著公仔馬，登場了，人家是騎馬打仗，你這邊是騎馬搶銀行，搞笑片，員警飾演搶匪，離開時，白花花的鈔票還灑落滿地，想要馬上有錢，結果馬上被逮捕，這是彰化員林分局和金融機構舉行的防搶演練。

馬年到 想要馬上有錢 溪湖分局找來＂馬面搶匪＂演出搶匪。（圖／翻攝畫面）









溪湖分局也有演練，轎車上坐了一隻馬，有沒有搞錯啊，下車進到銀行。進到銀行還有行員及民眾配合演出，年關將近，金融機構和轄區警局進行防搶演練。農曆春節腳步近了，民眾用錢需求量大增，警方說，建議民眾多多是用匯款，讓錢不露白，若真有需求也能申請護鈔服務，另外，這段期間，詐騙集團也蠢蠢欲動，可能會利用話術騙你的血汗錢，讓你無法好過年。





