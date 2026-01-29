防搶演練才結束！桃園男穿警雨衣、掏榔頭猛K銀樓闆娘 她遇襲哀喊救命

記者林盈君／桃園報導

29日中午，桃園市中正路上某銀樓，一名頭戴安全帽、身穿警察制服雨衣的男子，進入銀樓後先佯裝與老闆娘攀談，之後突然掏出一把橡膠榔頭，瘋狂朝老闆娘攻擊，不斷揮打對方頭部，嚇得老闆娘抱頭蹲下，大聲驚喊「救命啊」，男子行兇後隨即拔腿落跑，老闆娘急忙啟動警鈴，警方獲報後展開追查，目前已掌握嫌犯線索，積極查緝中。諷刺的是，前天（27日）該地區才舉行「防搶演練」，今天就傳出有民眾遇襲受傷。

桃園市中正路上某銀樓，老闆娘遭人持橡膠榔頭攻擊。（圖／翻攝畫面）

從曝光的監視器可以看到，今天中午左右，一名陌生男子頭戴安全帽，臉上戴著口罩，雙手戴著手套，身穿警察制服雨衣，進入銀樓之後，與老闆娘隨意攀談，從穿著來看，男子疑似刻意「打扮的像警察」，加上昨天才舉辦過「防搶演練」，老闆娘不疑有他，和善地與對方閒聊起來，但突然之間，男子就拿出一把橡膠榔頭，瘋狂朝老闆娘頭部揮打，老闆娘瞬間踉蹌又抱頭蹲下，慌張大喊「救命啊」。

廣告 廣告

桃園市中正路上某銀樓，老闆娘遭人持橡膠榔頭攻擊。（圖／翻攝畫面）

男子犯案後丟下榔頭就落跑，未搶奪任何財物，老闆娘雖然受傷，也緊急按下警鈴，隨後被送醫救治。警方指出，獲報後立即成立專案小組，通報各單位啟動線上攔截圍捕，積極查緝犯嫌到案中。銀樓老闆娘遭攻擊，頭部流血受傷，手指也有骨折狀況，但所幸無生命危險。老闆娘表示並不認識對方，也不清楚對方為何犯案，希望警方儘速釐清其犯案動機。

桃園市中正路上某銀樓，老闆娘遭人持橡膠榔頭攻擊。（圖／翻攝畫面）

該銀樓昨天才舉行防搶演練，由員警扮演歹徒佯裝購買金飾，藉機搶奪後逃逸。（圖／翻攝畫面）

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

6歲女童遭集體性侵！塞嘴綑綁、下半身血崩昏迷 最小嫌犯落網才10歲

宜蘭驚險車禍！救護車鳴笛路口遭撞擊、監視器畫面曝 釀4人受傷送醫

剴剴案驚爆「案外案」！居托中心訪視員涉偽造紀錄 北檢分案偵辦中

88會館洗錢案！郭哲敏遭爆坐被告席「用手機看A片」 法官氣炸破口大罵

