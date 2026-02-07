防搶演練綜藝化 台南永康警跳起上車舞、撒嬌舞

〔記者吳俊鋒／台南報導〕農曆年將至，台南永康警分局在金融機構舉辦防搶演練，打劫的歹徒落網前，跳起韓國爆紅的「撒嬌舞」，波麗士們則回以抖音正流行的「上車舞」，綜藝化的圍捕過程引發熱議，評價兩極。

演練時，2名歹徒突然衝入永康區農會大橋分部，持刀、鳴槍威嚇交付現金，機警職員立即找掩護蹲下，趁隙開啟手機「110視訊報案APP」，拍攝劫匪犯行。

另名職員則伺機按下報案警鈴，永康分局勤務指揮中心透過APP視訊語音畫面得知農會被搶，立即通報圍捕。

廣告 廣告

線上警網獲報，隨即趕往農會，歹徒搶劫得手後剛走出門口，就遭到前後包夾，一度對峙。

劇情突然出現轉折，歹徒沒有反抗，而是使出「撒嬌舞」，希望員警不要逮捕他們。

優勢警力成功圍捕，2名歹徒束手就擒，波麗士跳起「上車舞」，將他們帶回偵辦。

防搶演練由永康分局同仁喬裝成劫匪，警方認為，搭配近期爆紅的「撒嬌舞」與「上車舞」，達到吸睛宣導效果。

永康分局也表示，春節將屆，不少民眾到行庫提領現款，各式金融機構等錢財匯集處，易成歹徒覬覦目標，盼藉防搶演練，提醒相關從業人員與民眾隨時提高警覺，達成嚇阻犯罪成效。

分局也提醒民眾，年關已屆，若有大筆現金提存，或者需要移轉，相關業者可隨時向警方申請護鈔服務。

【看原文連結】

更多自由時報報導

高雄50歲男深夜躺匝道 3車連續輾斃嚇爆

獨家》縱放酒駕連坐女副駕還跟進民宿 台南帥警停職起訴

手刀對獎！2/6大樂透、今彩539、3星彩、4星彩獎號出爐啦

健康網》UCC輕急症中心首過春節 全台特別門急診（不斷更新）

