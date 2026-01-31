防搶演練逼真上演 民眾淡定反應超有戲

▲演練中，員警扮演持械歹徒，趁隙闖入郵局大喊搶劫，命令行員立即交付現金。

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】農曆新年的腳步逐漸接近，金融機構金流往來將更加頻繁，為強化轄內金融機構人員的危機意識，並熟悉面對突發案件時的應變能力，臺中市政府警察局第三分局東區分駐所日前與進化路郵局共同實施防搶演練，整體過程緊湊逼真。

演練中，由員警扮演持械歹徒，趁隙闖入郵局大喊搶劫，要求現場人員停止動作、不准交談，並命令行員立即交付現金；受要脅行員依平時訓練流程，假意配合裝填鈔票以分散歹徒注意力，另由其他行員透過內部通報系統，迅速向轄區警方通報緊急狀況。與此同時，支援警力也同步演練接獲報案後的應變流程，第一時間趕赴現場處置，最終在行員與警方密切配合下，順利將歹徒制伏逮捕。

▲第三警分局東區分駐所日前與進化路郵局共同實施防搶演練，整體過程緊湊逼真。

儘管演練過程緊張逼真，考量過去曾因演練過於寫實，引發民眾誤會而造成烏龍報案的情形，本次演練前已事先向在場民眾說明，避免引起不必要的恐慌，畫面中淡定辦事的民眾，與情緒激動的「假歹徒」形成強烈對比，也讓演練過程增添幾分趣味。

第三分局表示，115年「加強重要節日安全維護工作」即將展開，警方除持續加強巡守與警力部署外，也將透過不定期防搶演練，強化員警及金融機構人員面對突發狀況的應變能力，進一步提升金融機構的安全防護及自我防衛能量，確保民眾生命與財產安全。

▲在行員與警方密切配合下，第一時間順利將歹徒制伏逮捕。

此外，警方也提醒，民眾若遇到類似案件，應以自身安全為優先，保持冷靜並視情況配合歹徒要求，避免正面衝突；在確保安全的前提下，盡可能記下歹徒外貌特徵、逃逸方向及使用的交通工具等線索，於脫身後立即通報警方，以利警方迅速將犯嫌緝捕歸案。（照片記者鄭瑞芳翻攝）