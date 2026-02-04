防搶演練首運用 AI 科技巡防 新莊警網攔截圍捕效能全面提升





為強化金融機構安全防護及警方重大刑案應變能力，新北警局新莊分局今（4）日辦理「115年金融機構防搶暨聯合攔截圍捕實警演練」，模擬歹徒持槍搶劫金融機構後逃逸，警方即時啟動警網追緝，並於圍捕過程中處置人質危機，演練過程緊湊逼真，吸引不少民眾駐足圍觀。

演練以轄內金融機構為情境起點，完整呈現銀行防搶應變機制、警方第一時間受理通報、現場封鎖管制、鑑識初期採證，以及勤務指揮中心即時調度等作業流程；案件發生後，警方立即成立專案群組，整合各單位資訊與警力資源，迅速掌握案情發展。

廣告 廣告

此外，勤務指揮中心首度將 AI 科技巡防系統實際導入實警演練，善用科技輔助同步進行車牌辨識與關聯式分析，比對沿線監視器影像與相關資料，迅速查證犯嫌身分及行蹤，提供第一線警力即時追緝與攔截圍捕的重要依據，大幅提升警網反應與指揮效能。

演練後段模擬歹徒遭警方追緝後逃逸至公共場所，並挾持民眾作為人質與警方對峙。警方隨即運用口袋戰術與優勢警力，兼顧現場民眾與行人安全，透過尾隨圈圍及操控號誌等方式，逐步引導並限制犯嫌行動空間，將其引入事前規劃之圍捕處所，避免事態擴大。

新莊分局表示，透過實警演練結合 AI 科技應用、戰術運用及在地企業與網紅參與，不僅能全面檢視警方實務操作與跨單位橫向聯繫能力，也讓犯罪預防宣導更貼近民眾生活，提升市民對防搶、防詐及警政作為的理解與支持，未來將持續精進科技輔警能量，強化整體治安防護效能。

更多新聞推薦

● 黨主席甫卸立委職務後如願「幹大事」！ 民眾黨徵召黃國昌參選新北市長