防搶演練2天後遇襲 桃園「銀樓街」治安亮紅燈

這間銀樓，是間老字號，在地經營已經47年。（圖／東森新聞）





桃園車站附近的銀樓，發生攻擊事件，一名男子假扮成員警，在附近徘徊許久，後來走進銀樓，和老闆娘寒暄了15秒左右，突然舉起藏在右手的橡膠榔頭，狠敲老闆娘至少12下，導致對方手指骨折、頭部受傷。奇怪的是，嫌犯攻擊後留下凶器離開，並未行搶，警方已掌握嫌犯車輛，積極追緝中。

出事的這間銀樓，是間老字號，在地經營已經47年，過去多次配合警局進行防搶演練，還被評為優良店家。1月27日還進行過一次春節前的防搶演練，沒想到兩天後就遇襲！而這個地方位在桃園景福宮附近，堪稱是銀樓一條街。事發後當地的銀樓非常緊張，尤其一個半月以來，桃園已經發生三起銀樓搶案和攻擊案，治安亮起紅燈。

演習人員：「老闆我要買金條，門可以幫我關一下嘛。」

銀樓內，歹徒假意購買金條，隨後竟然掏出武器，店員機警，要他將門關上。當事銀樓：「先生請你冷靜一下，那個沒拿到。」

金條到手瞬間，警鈴大響。歹徒奪門而出後沒多久，就遭到大批警力壓制在地。位在桃園中正路上這間銀樓，在當地營業47年，經常配合桃園分局進行防搶演練，是當地的優良店家。1月27日才剛排演過一波，沒想到真實情況29日就上演。

遭搶的銀樓是老字號，過去從未遭搶。而他所在地點鄰近桃園景福宮，中正路和中山路上，兩百多公尺總共有10間銀樓，是警方加強巡邏的重要地點。年節將至，警方早有預防，卻沒想到嫌犯假扮警察，反而讓銀樓老闆娘卸下心防。年關將至，一個半月內，桃園卻發生多起銀樓搶案。

員警vs.民眾（2025/12/19）：「人在哪裡？（這裡！這裡！），來，你手先放後面，不要動。」

去年12/19，一名男子在中壢中平路上一間銀樓，假意挑選金飾，趁店員不注意，偷走一枚11萬元金戒指。

還有前不久，位在新屋中正路上，同樣有銀樓遭到盯上，搶走價值42萬的墜子。3名嫌犯早有預謀，不只經過事先勘查，還利用偷來的車逃到新竹製造斷點。

多起案件連續發生，桃園多家銀樓心惶惶，不僅將加強防盜關卡，還得留意再次出現類似攻擊。

