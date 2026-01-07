防撞地系統未到貨「再天價軍購」 粉專批：政府別拿飛官安全開玩笑

空軍第5聯隊第27作戰隊的29歲上尉飛官辛柏毅，6日晚間駕駛F-16AM型戰機（6700號）由花蓮空軍基地起飛執行夜航任務，驚傳意外失事，疑似在花蓮豐濱海域彈射跳傘，不過目前仍在搜救當中。空軍司令部今（7）日在臨時記者會上證實，F-16型機今年底可望獲得自動防撞地系統（A-GCAS），向美國軍購的防寒飛行衣則預計2027年交貨。對此，臉書粉專「政客爽」痛批，別拿飛官的安全開玩笑，不要用「希望拿到貨」的方式處理問題。

第5聯隊F-16AM戰機由花蓮基地起飛，非失事戰機。(圖/軍聞社)

粉專「政客爽」今天貼文表示，正常人做生意、買賣的方式，是下單付款、拿到商品、正常使用or質量有問題要求弄到好再買。

粉專「政客爽」指出，但民進黨拿錢買軍購的方式，卻是下單付款、沒拿到商品or質量有問題、繼續花上億／兆元跟同個賣方買東西。

粉專「政客爽」痛批，別拿飛官的安全開玩笑，不要用「希望拿到貨」的方式處理問題。

失蹤F-16飛官辛柏毅。(圖/小陳故事多提供)

網友紛紛留言，「你的第一個方法，就是黃暐瀚的概念。要買什麼武器，別過問，先給我錢我自己解決」、「到時候萊爾金生就會扯說這都是因為藍白沒核過國防預算造成的，不要覺得他不會這麼無恥」、「神邏輯，不敢叫美國趕快交貨，拼命叫台灣人趕快給錢」、「是快給軍警消加薪吧」。

