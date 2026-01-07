防撞地系統、防寒飛行衣都沒到貨 馬文君怒轟國防部：錢到底花去哪？

上尉飛官辛柏毅昨日駕駛F-16V戰機執行訓練時發生失事意外，目前搜救行動仍持續進行，國防部也在今（7）日上午召開記者會說明情況。對此，國民黨立委馬文君質疑，記者會揭露的內容讓國人難以接受，更怒問任務電腦故障、沒防撞地系統、沒防寒飛行衣，「國防部坦承連到貨都沒有，令官兵情何以堪」。

國民黨立委馬文君。（資料照／中天新聞）

馬文君下午在臉書發文，國防部記者會，揭露了3項恐怕令所有國人難以接受，更令所有國軍弟兄情何以堪的真相，原來，辛柏毅上尉駕駛的F-16V，任務電腦故障，沒有防撞地系統，甚至他本人，都沒防寒飛行衣可穿。

廣告 廣告

空軍F-16夜航訓練失聯，飛官辛柏毅疑跳傘外海逃生，目前下落不明搜救中。（圖／IDF經國號粉專提供）

馬文君表示，MMC任務電腦故障，讓辛上尉無法參考飛行姿態。自動防撞地系統，是鳳展專案的一部分，2023年宣稱會在2025年前完成安裝，但現在已經是2026年了，別說完成，根本沒有到貨。國防部在付出這麼慘痛的代價之後，紙包不住火了才終於在記者會上透露真相，說「希望」能在「今年底」獲得。甚至連防寒飛行衣，也只能「希望」，「明年」可以交貨。

花蓮海巡出海搜救。（圖／中天新聞）

馬文君痛批，要錢的時候，急的跟什麼似的，付了錢，卻沒到貨，又不急了，只急著編更多的預算往外送！誰質疑，誰反對，誰就是中共同路人！

最後馬文君呼籲，全國百姓，此時請替辛上尉集氣祈福，也請深思民進黨這些年，一編再編，愈編愈多的特別預算，國防預算，錢到底花到了什麼地方？

延伸閱讀

F-16前年就該全面搭載防撞系統 徐巧芯曝：現在一台都沒有

辛柏毅失聯！他憶10年前高鼎程墜機 怒嗆別再政治口水戰

空軍聯隊長親曝F-16「四大殺手」 歷年重大事故一次掌握