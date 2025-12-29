防擦槍走火！國防部：前線官兵遇威脅可反制

▲田單軍艦（1110）監控共艦安陽艦（599）畫面。（圖／國防部提供）

[NOWnews今日新聞] 中國無預警對台軍演，國防部於記者會中明確回應，為因應可能的「擦槍走火」，已依規定賦予第一線官兵職權，可視敵情威脅態樣，採取適當措施主動應處。國防部強調，本次演習與過往戰備警巡確有差異，雖然目前中方劃設的區域，已實質形成包圍態勢，但我軍將秉持料敵從寬原則，視情況即時調度兵力。

海上情勢部分，我方海巡艦艇與共軍海警船，目前正處於近距離對峙狀態。國防部表示，我方採取一對一模式應對，派遣包括宜蘭艦在內的艦艇執行驅離任務，若共軍船艦試圖靠近，我方會立即予以頂出，雙方最近距離僅約3海里。目前掌握的海警船數量為14艘，雖然低於過去最高紀錄22艘，但今明兩天仍是重點觀察期。

國防部指出，各次軍演的內容與型態都有所不同，具體規模大小與比較，仍須待演習結束後，才能提供完整說明。針對中方是否藉此升高衝突風險，國防部直言，這屬於對方的目的與考量，我方除了每日透過新聞稿，向外界說明共軍海空兵力活動統計，也將嚴密掌握整體態勢變化，無論區域多寡，國軍皆能有效掌握敵情，確保國家安全。

