防救援悲劇！中國禁電動車隱藏式門把 恐牽動全球規範

2025年10月13日，中國成都一輛小米SU7電動車自撞起火，民眾營救時打不開車門，駕駛無法獲救罹難。翻攝微博



中國工業和信息化部昨天（2/2）發布安全標準，規定2027年1月1日起，在中國銷售汽車須配有「機械釋放車門外把手」，清楚規範把手位置，意味禁止電動車隱藏式門把，成為全球首個祭出此類禁令國家。專家指中國從最大電動車市場轉型為規則制定者，這些標準可能隨中國電動車出口而影響全球規範。

中國工信部昨天（2/2）發布《汽車車門把手安全技術要求》圖解，就車門外把手操作不便和事故後無法開啟提出要求，規定遇到電池起火等事故時，每個車門（不包括背門）應要能通過機械釋放車門外把手開啟車門。

廣告 廣告

對於車門內把手「部分場景下功能喪失」，公告也提出機械釋放車門內把手應符合的布置區域、標示、技術等。

中國工信部公布《汽車車門把手安全技術要求》。翻攝中國工信部官網

此前中國發生多起電動車因車禍或電池起火時，因車內或車外人無法打開車門，駕駛與乘客無法逃生的死亡事件。

2025年3月，安徽一條高速公路上一輛小米電動車起火，中國社群盛傳事故後車門鎖死，導致車內3人無法開門逃生，死者家屬涙訴「女兒的屍體都碳化了」。2025年10月，四川成都天府大道上，一輛小米SU7電動車自撞起火，民眾試圖營救卻打不開車門，駕駛罹難。

2025年10月13日，一輛小米SU7電動車在中國成都天府大道自撞起火，民眾營救時打不開車門，駕駛無法獲救已罹難。翻攝微博

上海策略顧問公司Automobility創辦人魯索（Bill Russo）接受彭博新聞訪問時表示：「中國正在從最大的電動汽車市場，轉型為新汽車技術監管規則的制定者。」

中國工信部公布《汽車車門把手安全技術要求》。翻攝中國工信部官網

雖然這項規定僅影響在中國銷售電動車，但魯索指出，中國國內市場龐大，藉由對中國和外國汽車製造商規範出在中國當地須遵守的安全標準，這些標準最終可能隨中國電動汽車出口而推廣，影響全球規範。

中國工信部公布《汽車車門把手安全技術要求》。翻攝中國工信部官網

更多太報報導

中國人大「加插」會議處理張又俠 《解放軍報》連3天表態

「緬北四大家族」之首白家4人伏法 手握2000兵、設41電詐園區

中國「明家犯罪集團」11人被處死 叱吒緬北涉詐450億、背14條人命