防救災界「黃金陣容」齊聚花蓮 慈濟共善學思會探討台灣韌性未來

CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導

從十多年前的莫拉克風災重建，到今日的光復水災復原，台灣在每一次的災難中積累了什麼樣的智慧？慈濟慈善基金會將於2026年1月3日舉辦「從溢流到湧愛」全球共善學思會，其壓軸登場的「綜合座談」堪稱台灣防救災界的「黃金陣容」。由前行政院莫拉克重建會執行長陳振川、災防科技中心主任秘書李維森等七位重量級專家學者一字排開，將這場關於光復水災的在地經驗，提升至國家防災政策與社會韌性的高度對話。

這場題為「光復救災經驗揭示的實踐與研究的趨勢與挑戰」的座談，由政治大學公共行政學系副教授傅凱若主持 。傅凱若長期研究公私協力治理與公民參與，將引導這場跨越工程、社工、建築、人類學與公部門的深度對話，探討如何將民間爆發的救災能量，轉化為長久的制度優勢 。

座談會最大亮點之一，是邀請到唐獎教育基金會執行長、前行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會執行長陳振川。作為台灣土木工程與公共建設的權威，陳振川在莫拉克重建中累積了處理複合型災難的豐富經驗。他將與深耕國家防災體系多年的國家災害防救科技中心（NCDR）主任秘書李維森對話，李維森不僅熟悉科研應用，更曾任APEC緊急應變工作小組共同主席，將提供宏觀的政策與國際視野。

除了硬體建設，此次座談更強調「空間」與「文化」的韌性。銘傳大學建築學系教授王价巨，身為行政院災防專家諮詢委員，將從都市規劃角度剖析如何將風險管理融入生活的每一個環節。台灣大學建築與城鄉研究所教授黃舒楣，則長期關注災後重建中的文化資產與記憶保存，將探討如何在重建過程中確保尊重在地社群的文化紋理。

針對此次光復水災受災嚴重的原鄉地區，東華大學兩位在地學者將提出關鍵見解。民族發展與社會工作學系副教授黃盈豪，將結合災難社工與行動研究，探討部落如何透過組織化實現「自主復原。同系系主任、賽夏族學者Umin Itei（日宏煜）教授，則從醫學人類學角度切入，分析災難情境下原住民族在醫療照護與文化重建上的特殊需求。

慈濟基金會慈善志業發展處主任呂芳川也將參與座談擔任壓軸，他擁有三十多年的賑災實務經驗，並長期推動高齡友善城市與偏鄉關懷，將代表主辦方分享慈濟如何推動以人為本、考量在地需求的永續慈善模式。

慈濟基金會表示，這場綜合座談將不只是學術討論，更是當天整日論壇的實踐經驗的總結。透過這群在台灣防救災領域深耕數十年的專家，期盼能將光復水災的「微光」，匯聚成指引台灣未來災害治理方向的「火炬」。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

