防斬首危機 軍方執行萬鈞計畫

我國「萬鈞計畫」就是軍方防衛國家元首、反斬首的行動代號，圖為過去兵推時，雲豹裝甲車開往總統府。（本報資料照片）

美國對委內瑞拉實施「類斬首」行動，引起國內關注中共是否也盤算斬首行動。據了解，防止解放軍斬首行動，一直是我軍方防衛國家元首安全的重要演練項目，行動代號通稱「萬鈞計畫」，主要負責部隊為憲兵指揮部；此外，陸戰隊的特戰部隊也進駐台北市協助。

據了解，中共對台斬首行動，我國安單位與軍方都非常關注，且每天都當成單獨個案看待，也不會用過去議題推論現在。

去年10月，日本智庫「國家基本問題研究所」最新衛星影像發現，大陸朱日和聯戰訓練基地5年來擴大3倍，除原本模擬台灣的總統府之外，又新建了模擬我國司法院與外交部等建築，甚至還有地下通道連接設施，顯示解放軍正強化實戰化演練「斬首」行動。

對此，國防部長顧立雄曾在立法院表示，不只國防部，包括國安部門早就有反斬首相關預應，細節當然不便透露。目前，憲兵202指揮部所屬211營負責總統府安全，332營負責總統官邸及周邊安全；國安局特勤中心負責國家正、副元首維安。

此外，國安局近期完成「2025年中共對我國關鍵基礎設施網駭威脅分析」報告指出，去年中共對台關鍵基礎設施每日平均侵擾263萬次，較前年成長6％。若與前年相較，以能源、緊急救援與醫院領域的增幅最為明顯，去年520總統就職周年更達到高峰。

國安局指出，去年國安情報團隊蒐報資安事件，中共對台灣關鍵基礎設施，包含政府機關、能源、通訊傳播、交通、緊急救援與醫院、水資源、金融、科學園區與工業區、糧食等9大類。

國安局指出，中共網駭具政軍施壓特點，去年相關網路侵擾活動的時間點與解放軍對台「聯合戰備警巡」具一定程度關聯性；另外在重大慶典、政府高層發表重要談話或出訪時，中共也會升高網路侵駭活動，尤在去年5月總統就職周年期間達到年度高峰。