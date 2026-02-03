防新車鑽漏洞！領牌後偷貼違規隔熱紙怎麼辦？公路局回應了

交通部公路局推動汽車隔熱紙透光率法制化，2月28日起將納管新領牌車輛。（蔡明亘攝）

交通部公路局推動汽車隔熱紙透光率法制化，2月28日起將納管新領牌車輛。現規定新車領牌5年後須定檢，學者指出，恐有新車主先不貼，領完牌才貼不合格產品。公路局表示，持續請業者與車商提供合格隔熱紙，若新車主貼違規隔熱紙，也有臨時檢驗機制加強檢查。至於未來是否訂落日條款納管舊車？公路局強調，未來將滾動檢討，考量各方需求務實評估。

消基會交通委員會召集人李克聰表示，新制隔熱紙採單品源頭管理，消基會表示支持與配合，消費者可上網查詢合格產品與型號等，減少日後衍生的消費糾紛，這次從新車開始實施，相信是平衡下的考量，若一口氣要求所有車主強制更換，恐會擾民，以前從治安角度考慮，現在是安全角度，盼能改善道安。

公路局3日舉辦「汽車隔熱紙透光率法制化管理」記者會，交通部次長陳彥伯（右）、公路總局局長林福山（左）出席說明，以後汽車規定前擋風玻璃可見光透過率須達70%以上，前側窗須達40%以上的貼紙放大版看板。（鄧博仁攝）

李克聰提到，除對舊車主也要全面宣導外，也應關注是否有新車主「先不貼隔熱紙」，領完牌後才去貼不合格的產品，恐衍生問題，未來臨時檢驗機制該如何加強，應視新政策執行狀況滾動式檢討，且未來若改善道安成效有限，是否也要考慮訂定舊車納管的落日條款，在多方需求平衡下評估。

針對如何避免新車領牌後5年後才須驗車的空窗期，公路局監理組長吳季娟說明，新車隔熱紙自2月28日起納管，5年後須定期檢驗，這段時間車窗或隔熱紙可能損壞，公路局一樣請業者和車商提供合格的隔熱紙，若民眾張貼不符規定的隔熱紙，也有臨時檢驗機制加強檢查，如攔檢稽查或民眾檢舉等。

不過，吳季娟補充，現行規定民眾檢舉隔熱紙僅限計程車，小客車僅能檢舉反光貼紙，2月28日新制上路後，監理單位若收到民眾實名制檢舉小客車隔熱紙透光率不符規定，會先透過車牌確認是否為2月28日後新領牌車輛，若是舊車則不在納管範圍，新車的話會進一步確認民眾提供的具體證據，相關事證足夠確認透光率違規，若確定有疑慮，才會召回臨時檢驗，共有多道關卡釐清檢舉案件。

吳季娟強調，不是鼓勵民眾檢舉，會依照個案情況認定處理，希望以不擾民為主。

對於隔熱紙合格標識與防偽設計，車輛安全審驗中心執行長周維果指出，車安中心設有3大關卡，首先是合格標識採「一車一號」避免弊端，可在網站上輸入序號、廠牌及型號等，就會出現隔熱紙資訊，且所有取得隔熱紙合格報告和標識的廠商，交通部設有後市場查核機制，必要時，若有人檢舉或通報，或主管機關認為有問題，主管機關會請車安中心到經銷商、黏貼處、生產工廠等地，進行產品查核比對，確保符合規格，若發現違規者，可要求收回產品並開罰，最後則是防偽設計，共有3層，前2層為叫基礎的防偽，最後一層須透過精密儀器才能確認真偽。

外界關注是否未來也將針對舊車納管，公路局長林福山表示，隨環境改變，大家對安全意識更高，社會顧慮新措施對於使用中的車輛，是否要滾動檢討？每項政策都要滾動檢討，在每個階段檢討時，還是要考量各方面需求，務實來評估。

台灣區車輛工業同業公會秘書長吳智魁也說，政策宣導方面，車廠除內部通告，轉知所屬經銷體系，協助第一線銷售人員掌握政策內容，銷售人員也要求加強說明訓練，銷售過程正確向消費者說明，不推薦使用不符規定的產品，才可避免後續爭議發生，另在交車流程管理，車廠也會配合檢視新車交付作業，將隔熱紙合規列入確認事項之一，從源頭協助落實。

