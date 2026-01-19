防斷藥危機再現 藥事法、藥害救濟法修法通過初審

立法院社會福利及衛生環境委員會今完成《藥事法》及《藥害救濟法》修正草案初審。（劉建國辦公室提供）

立法院社會福利及衛生環境委員會今（19）日完成《藥事法》及《藥害救濟法》修正草案審查，2案順利送出委員會。衛環委員會排審召委劉建國表示，疫情期間，國內多項藥品供應不穩，甚至出現斷藥危機，嚴重影響病患用藥權益，此次修法即是針對制度缺口進行補強，確保民眾用藥安全。

劉建國指出，《藥事法》修法重點在於強化缺藥的「預警」與「應變」機制，要求主管機關及早掌握藥品供應風險，並建立即時處理措施，避免斷藥情形發生；同時，《藥害救濟法》也同步修正，將因缺藥而緊急專案輸入的藥品，正式納入藥害救濟適用範圍，讓病患獲得完整保障。

劉建國要求中藥草廊帶計畫應納入雲林擴大規模。（劉建國辦公室提供）

劉建國表示，今日特別排審雙法草案，並在委員會中凝聚高度共識，感謝各黨派委員的支持，讓攸關民眾用藥權益的重要修法得以順利完成委員會審查。

此外，劉建國在法案詢答時也指出，在行政院談判團隊努力下，台灣與美國於本月15日就關稅貿易達成重大共識，台灣輸美商品關稅降至15%；其中，美國更對台灣學名藥及學名藥原料給予0%互惠關稅，對台灣藥品產業是一大契機。

劉建國強調，過去全球原料藥供應高度集中於中國與印度，此次美方政策，將為台灣藥品及藥品原料打開國際市場新局。尤其台灣在中草藥種植技術與品質上具備競爭優勢，更應把握機會，積極拓展美國及國際市場。

針對中藥產業發展，劉建國指出，國家中醫藥研究所去年3月已與嘉義市政府簽署合作備忘錄，規劃在中台灣建立中草藥研發廊帶，但僅有單一縣市並不足以支撐完整產業發展，應進一步串聯彰化、雲林、嘉義等縣市，打造真正具規模的「中藥草廊帶」，扶植完整中藥草產業鏈。

對此，今日列席衛環委員會的衛福部次長林靜儀當場表示認同，並承諾將於一個月內提出擴大中藥草廊帶的整體規劃。

