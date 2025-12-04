防斷鏈 行政院提修法所有藥品都可有條件專案進口

（中央社記者賴于榛台北4日電）為防生理食鹽水斷鏈事件再次發生，行政院會今天通過相關修正草案，放寬藥品專案進口限制，當有許可證的藥品若有供應不足之虞時，以及為因應重大影響公衛情事需要的藥品都可申請專案進口。衛福部長石崇良說，草案一旦修正通過，等同所有藥品若有供應不足之虞時，都能啟動專案輸入。

行政院會今天通過藥事法部分條文及「藥害救濟法」第3條、第28條修正草案，草案將送立法院審議。衛福部指出，現行法規並無要求藥商「定期」申報藥品供應情形，主管機關未能即時掌握藥品存量，若遇短缺情事將無法及時因應，且對非必要藥品若遇短缺情事，專案核准的法源也不明，因此提出修法。

藥事法部分條文草案修正重點包含，一，掌握必要藥品供應情形，明定持有必要藥品許可證之藥商應「定期」申報藥品的製造、輸入及供應情形；二，強化穩定藥品供應措施，未來具有許可證的藥品有供應不足之虞時，得專案核准製造或輸入，並且得採限制藥品供應範圍、期間、數量、對象或方式等限制措施；三，同時增訂為因應重大影響公衛情事需要的藥品，也得適用專案核准的規定。

另外，為周延藥害救濟，藥害救濟法也配合修正，將因應有供應不足之虞、因應緊急或重大影響公衛情事，得專案核准的藥品，納入適用藥害救濟制度。

石崇良出席行政院會後記者會表示，現行只有必要藥品才能專案製造輸入，這次修法就是要避免去年生理食鹽水缺貨事件再度發生，未來草案修正通過後，等同所有藥品，如果有供應不足之虞時，都能啟動專案輸入，增進國內藥品供應可近性。

根據現行藥事法第27條之2，中央衛生主管機關於接獲通報或得知「必要藥品」有不足供應之虞時，得登錄於公開網站，並得專案核准該藥品或其替代藥品之製造或輸入，不受第39條的限制。（編輯：蘇志宗）1141204