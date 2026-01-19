防春節急診塞爆！台大首開「公床」 北榮：絕不讓急診壅塞

台北榮總院長陳威明。（李念庭攝）

為避免春節急診壅塞惡夢重演，台大醫院首開「公床」，由中央控床，當急診病人有需要就能轉到樓上病房；台北榮總院長陳威明說，今年政府給予獎勵，加上北榮早已超前部署，實施部分「公床」新制，讓同質性高科別互相遷床，絕對不會讓北榮急診壅塞，相信春節假期不是問題。

春節9天長假將至，衛福部上周公布春節整備方案，要求醫院每天回報急診待床、急診轉住院等7項指標；並鼓勵開診、砸16億元加成獎勵，期待提升春節假期醫療院所開診率。台大醫院今年打破專科病房限制，首開「公床」，不分科別，只要急診病人有需要，就會在時間內送到病房，避免病人躺在走廊或大廳。

台北榮總院長陳威明說，北榮早就啟動部分「公床」計畫，開放同質性高的科別互相遷床，過去原本很嚴格，骨科只能遷骨科、腸胃科遷腸胃科，主要是不希望護理師負擔太重，例如骨科護理師可能不會處理痔瘡病人。然而全球護理師短缺、急診有需求，不得不作調整。

陳威明表示，近幾個月實施下來，並未收到投訴或抱怨，結果也不錯，部分公床不是亂遷，也沒有統一塞床或看到哪邊有床就塞，是「同質性高的科別才會遷」。至於護理師需要跨科照護，是否造成更多負擔？陳威明說，護理師訓練本來就是跨科訓練，當國家有難，所有科都要互相支援，這部分只要護理師有好的訓練，都不是問題。

針對衛福部春節應變政策，陳威明表示，今年政府花錢給留守的人，是對的政策，「重賞之下更有勇夫」，醫護人員在第一線，放棄跟家人團聚時間，來照顧國人健康，應該給他鼓勵，這是政府的德政。

陳威明指出，北榮目前急診滯留率都控制在閾值之下，過年也準備好了，且北榮急診有十幾張加護病房，是國內少見，當重症病人進不去加護病房，急診室就能收治，且同樣是高規格處理。今年政府釋出很多利多，加上北榮已超前部署，過年期間自己也會守在醫院陪伴第一線醫事人員，絕對不會讓北榮急診壅塞。

