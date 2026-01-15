防春節急診塞爆！衛福部推「特別門診、UCC」2解方

衛福部今日宣布啟動春節整備專案，針對去年春節期間嚴重的急診壅塞問題提出因應措施。從一月三十一日至三月一日期間，將透過開設假日輕急症中心及傳染病特別門診兩大措施，協助民眾分流就醫。

根據衛福部統計顯示，春節期間急診就醫人次達平日的1.5至1.7倍，且以非重症患者為主。(圖/中天新聞)

根據衛福部統計顯示，春節期間急診就醫人次達平日的1.5至1.7倍，且以非重症患者為主。衛福部次長莊人祥指出，造成急診壅塞的原因包含天冷導致呼吸道傳染病盛行、家庭團聚聚餐引發病毒性腸胃炎、基層診所開診數量減少，以及醫院因人員輪休關閉病床影響緊急住院作業。

廣告 廣告

為確保民眾春節期間就醫順暢，衛福部推出四大策略。首先提早因應，設置急診監測七項指標強化調度，並要求藥商提高季節性傳染病藥品安全庫存及供應量。其次透過患者分流，開設傳染病特別門診及假日輕急症中心。第三擴充春節醫療量能，健保署投入十六億元提供醫療院所診察費、護理費、藥事服務費等加成獎勵。第四強化區域聯防，透過中央、地方政府與醫療院所合作確保醫療網絡運作。

針對呼吸道及腸胃道等傳染病，政府獎勵急救責任醫院於初一至初三開設「傳染病特別門診」，民眾可至醫院、疾管署及各衛生局網站查詢相關資訊。此外，台北、新北、桃園、台中、台南、高雄等地十三處假日輕急症中心，將在春節九天連假中提供七天服務，開診科別包含內兒科、外科及骨科，僅除夕及初五未提供服務。

慢性病患者若預訂回診日或慢性病連續處方箋給藥用罄日介於春節連假期間，可提前十四天、自一月三十一日起回診由醫師處方給藥或預領下個月藥量，避免用藥中斷影響疾病控制。一般民眾居家也可準備腸胃、感冒症狀用藥以備不時之需。

考量正值呼吸道傳染病流行季節，公費新冠疫苗已於一月一日起擴大提供滿六個月以上族群使用至二月二十八日。截至一月十四日，公費流感疫苗尚餘約十六點九萬劑，若不符公費資格也可評估自費施打，市面上傳統型與加強型自費流感疫苗均仍有部分廠商供貨。由於疫苗接種產生保護力約需兩週時間，呼籲符合資格但尚未接種的民眾儘早接種，降低春節期間南來北往或出國造成的感染與重症風險。

台北、新北、桃園等地十三處假日輕急症中心，將在春節九天連假中提供七天服務。(圖/中央社)

因應可能的流感疫情，將自一月二十日至二月二十八日擴大公費流感抗病毒藥物使用對象，適用於有類流感症狀且具七類身分民眾，包含醫事單位之防疫相關人員、安養或長照機構人員、幼托人員、幼兒園至高中職或五專一至三年級學生、與流感重症高風險族群同住或其照顧者、禽畜養殖或動物園或動物防疫人員、其他人口密集機構易發生群聚人員。提醒民眾有疑似症狀要警覺，及早就醫由醫師評估用藥，避免病情惡化。

用藥方面需注意交互作用，服用藥物時避免與酒、咖啡等飲料一起服用。胃腸藥中的制酸劑成分可能影響抗生素吸收，要間隔服用。感冒、流鼻水或過敏藥品常含有抗組織胺類成分，易有疲倦或嗜睡情況，建議避免開車外出以免發生危險。

春節期間若有不適或有用藥需求，可就近尋求社區藥局或醫療院所協助。就醫可善用「全民健保行動快易通｜健康存摺」應用程式、健保署全球資訊網與資料開放平台，查詢醫療院所看診資訊就近求診。衛福部提醒，民眾應落實勤洗手、注意飲食清潔及在人潮擁擠處戴口罩等個人衛生防護。若有發燒、咳嗽等類流感症狀，請戴口罩、儘速就醫及在家休息。

延伸閱讀

張文隨機殺人北檢偵結 檢警定調「畏罪輕生墜樓」

別怕在北車迷路！台鐵推全台統一指標系統 明年3車站試辦

出席施明德冥誕紀念茶會 韓國瑜自爆2次互動「皆是因為陳水扁」