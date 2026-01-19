防春節急診壅塞再現 北榮、台大首推「公床」跨科收治

春節連假將至，外界擔憂醫院急診是否會重演去年「塞爆」的情況。台北榮民總醫院院長陳威明今天(19日)表示，北榮已啟動「公床」計畫，開放同質性高的跨科簽床，以解決急診壅塞問題。台大醫院發言人陳彥元也表示該院已啟動「公床」調度，且量能較往年增加。

去年農曆春節期間各大醫院急診「塞爆」，為避免相同情況再次發生，衛福部日前已宣布自1月31日起啟動春節整備專案。其中，為擴充醫療量能，健保署投入新台幣16億元提供醫療院所診察費、護理費、藥事服務費等加成獎勵，以鼓勵開診。

各大醫院也超前部署，備妥因應方案。北榮院長陳威明19日受訪時表示，為解決急診壅塞問題，北榮已啟動「公床」計畫。

陳威明指出，過去為堅持專科化，且不希望加重護理師的負擔，北榮不會跨科簽床，但現在全球都面臨護理師短缺問題，為因應急診病患住院需求，不得不做一些調整，因此北榮開放同質性高的科別相互簽床。他表示，目前施行成效佳，急診48小時滯留率皆在閾值之下，農曆春節期間將持續實施。他說：『(原音)我們過去為了要堅持專科化，很多的科不會跨科去簽，譬如說骨科的病人不會簽到神經外科、腸胃科的病人不會簽到心臟內科，可是我覺得同質性如果高的，我們現在做一些靈活應用。我們實行已經好幾個月，發現結果不錯，也沒有同仁的投訴， 品質也沒有受影響，我們就為了春節來做準備，所以春節9天的假期應該不是問題。』

陳威明特別提到護理師本就經過跨科訓練，因此跨科支援不是問題。他也強調北榮並非「看到哪邊有床就塞」，而是以同質性高的科別相互簽床，以解決急診壅塞問題。此外，北榮急診室也有10幾張加護病房床位，若有重症患者無法順利住進加護病房，在急診室也可接受同等級的重症照護。

台大醫院發言人陳彥元受訪時則說，台大醫院也推出「公床」制度，且量能比往年增加，急診病人只要有住院需求，在尚有床位可用且符合相關規定下，便會依照疾病的輕重緩急盡快收治，也會透過既有的轉診系統協調他院收治，以紓緩在急診等床的情況。(編輯：宋皖媛)