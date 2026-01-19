防春節急診壅塞大醫院出招！ 台大、北榮首推「公床」收治病人 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

避免去年農曆春節期間急診壅塞「塞爆一個月」的慘劇重演，衛福部今年投入新台幣16億元補貼醫護加成，期待提升春節假期醫療院所開診率。國內醫學中心也有新招應對，台北榮總今年就將實施「公床」新制，讓同質性高的科別可以相互遷床，院長陳威明強調，提高實施幾個月下來，結果不錯，「春節9天假期應該不是問題」，他也大讚政府花錢是對的政策，重賞之下更有勇夫。

衛福部日前公布春節整備專案，健保署挹注獎勵費用約16億元，以回饋醫事人員於春節提供民眾醫療服務之辛勞。除夕至初三加成100%，初四及初五則加成50%，小年夜、小年夜前一日及初六加成30%，期待提升春節假期醫療院所開診率，避免連假期間小病衝大醫院造成的急診壅塞再現。

陳威明今接受媒體訪問，他認為，今年政府花錢給留守的人，是對的政策，年輕人觀念變了， 不該再談同體時艱，他也不會跟你同體時艱，事情沒做好管理階層就把事情做得更好，他對獎勵政策深感贊同。

陳威明說，重賞之下更有勇夫，這些醫護人員守在第一線，他們放棄了跟家人團聚的時間來照顧國人的健康，我們給他鼓勵，這是政府的德政。他個人今年也會守在醫院陪著他們，應該不會有問題，大家安心過年，大家的健康我們來守護。

陳威明指出，為了春節做準備，台北榮總特別調整，過去為了堅持專科化，很多科不會跨科去遷床，譬如說骨科不會遷到神經外科，腸胃科的病人不會遷到心臟內科，但現在同質性如果高的， 做一些靈活運用，部分公床，院內已施行好幾個月，發現結果不錯，沒有同仁的投訴，品質也沒有受影響。

至於外界擔憂會不會反造成護理人力負擔？陳威明強調，護理師訓練本來就是跨科訓練，本來部分跨科就是應該的，他更舉例說，台灣如果萬一再有疫情，疫情期間去採檢的人，眼科也去了，復健科也去了，骨科也去了，你能讓台灣有狀況的時候，只能感染科去採檢嗎？這個是不對的，只要有醫師證書、護理師證書，本來國家有難的時候，所有的科都要互相支援，這個部分只要護理師有好的訓練，這個不是問題。

陳威明說，部分公床不是亂遷，更不是統一塞床，看到哪邊有床就塞，還是有同質性高的才會遷，這樣問題就可以解決。台北榮總目前急診的滯留率都控制在閾值之下，過年也準備好了，何況台北榮總的急診室還有十幾張的加護病房，國內少見，萬一有重症，樓上的加護病房進不去，急診室就可以收治，同樣高規格的處理。

無獨有偶，台大醫院發言人陳彥元表示，台大醫院今年亦推出「公床」制度，統一控床，急診病人只要有住院需求，在還有床位可用且符合相關規定，就會儘快收治，以避免急診病人等床人滿為患。

