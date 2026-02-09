防春節急診壅塞感染增 北市醫院診所設防疫門診

（中央社記者楊淑閔台北9日電）台北市衛生局今天表示，為免春節期間患者集中至大醫院令急診壅塞、增加交叉感染風險，北市15家急救責任醫院及69家診所15日到21日分時段開設557診次防疫門診，提供藥劑服務。

衛生局今天召開例行記者會，發布春節連假北市開設防疫門診資訊，包含北市15家急救責任醫院及69家診所，從15日到21日分時段開設557診次的防疫門診，其中17日、18日開診數較少，20日起各醫院門診逐步恢復正常。

衛生局說明，民眾若有發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、頭痛、肌肉痠痛及倦怠等類流感症狀，可先用新冠家用快篩檢測，佩戴口罩洽防疫門診就醫，並告知醫師快篩結果，以取得症狀治療藥物或口服抗病毒藥物治療。

衛生局說，另外有22間社區藥局提供COVID-19口服抗病毒藥物及一般處方箋領藥服務，可善加利用。

衛生局補充，有關春節期間北市防疫門診及社區藥局服務資訊，可至衛生局官網「臺北市春節醫療專區」查詢；或撥打1999或1922詢問。（編輯：張銘坤）1150209