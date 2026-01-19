防春節急診壅塞重演 台大、北榮推「公床」跨科收治

去年過年期間，許多醫院急診大爆滿，主要是因為護理人力不足導致病房關床，加上流感、低溫等衝擊，使得重症病人無法順利轉入病房，被迫滯留在急診。

為避免急診壅塞事件重演，台大醫院今年首度打破專科病房限制，推出「公床」制度，只要急診病人有住院需求，就會跨科找空床位；而台北榮總也啟動「同質性高」的「公床」，讓急診重症患者獲得及時照護。

台大醫院發言人陳彥元說：「經由急診判斷需要收治本院的，我們就會照疾病的輕重緩急，往上盡量收治到可以收治的地步。」

廣告 廣告

台北榮總院長陳威明表示，「目前我們不是亂簽床，榮總沒有說什麼統一塞床喔，看到哪邊有床就塞，沒有，我們還是有同質性高的才會簽床。」

不過護理及醫改團體則是擔憂，醫院若任意調動護理人員到不熟悉或專業不符的科別支援，來填補護理人力不足的缺口，不僅可能造成護理人員過勞與流失，也可能衝擊醫療品質與病人安全。

醫改會執行長林雅惠回應，「我們樂見各家院所，針對急診壅塞來提出病床的調度對策，但必須要注意危險跨科支援情況是否有發生。」

護理師護士公會全聯會副理事長馬淑清擔憂，「因為跨科借床，或者是這些大內大外的床位調度之下，去收治了它非專科病人的情況，而導致工作負荷和不安全感增加，而導致的春節過後的離職潮。」

護理團體表示，專科護理師跨科支援需有配套，且是非常態性的支援，關鍵還是醫院要優先增補人力，並建立明確規範。

而衛福部照護司則強調，醫院對於護理人員的職務調動，應以「護理人員同意」及「確保具備相關訓練與知能」為原則，否則就違反《勞基法》相關規定。

更多公視新聞網報導

雙和醫院急診貼護病比1:13公告 衛福部：急診不納護病比計算

雲林提每月加薪3千元等3計畫 盼護理人才留任

衛福部擬訂護理師跨科支援指引 基層不滿變相加重負擔

