防春節急診壅塞重演！石崇良強調「醫療量能高於去年」：醫院開診率逾7成

春節連假將至，醫療量能是否吃緊、急診是否再度出現壅塞情況，備受外界關注，對此，衛福部長石崇良今（1/29）日表示，醫療院所的開診率已明顯較去年提高。游騰傑攝



春節連假將至，醫療量能是否吃緊、急診是否再度出現壅塞情況，備受外界關注，也被視為現任衛福部長石崇良的「期中考」。對此，石崇良今（1/29）日表示，醫療院所的開診率已明顯較去年提高。

為因應長達9天的春節年假，確保民眾就醫需求獲得妥善照顧，衛福部日前祭出多項加成獎勵措施，西醫基層診所方面，115年首度運用健保總額中「其他部門」經費擴大獎勵。醫院方面則是新增醫院急診、住診診察費、護理費及藥事服務費於春節期間皆加成100%。

廣告 廣告

石崇良指出，目前仍持續進行的開診情形調查，初步數據顯示今年的開診率確實較去年有所提高。回顧去年，開診率最低點多集中於除夕至初三；而今年，醫院開診率已超過7成，部分地區的診所開診率更較去年增加逾一成。綜合評估，預期今年春節期間整體醫療服務量能可望較去年提高。醫院方面也已提前整備，透過彈性開床、預留病床等方式，因應可能出現的就醫需求高峰。

針對流感疫情，石崇良也說明，根據目前疫情的監測，到上個禮拜為止，還沒有超過流行閾值，此閾值的判定標準為當急診因類流感症狀就診的病患比例（急診佔率）超過11%時，即代表疫情進入流行期，因此到上個禮拜為止還沒有超過，但仍不敢掉以輕心，將持續密切監控疫情發展。

衛福部書面報告指出，於春節期間持續推動推動「假日輕急症中心」，於六都設置 13 處據點，專責處理檢傷三至五級的輕症患者，也透過「健保春節加成獎勵方案」挹注資源，投入16億元提供醫療院所診察費、護理費、藥事服務費等加成獎勵，以鼓勵開診。

更多太報報導

尾牙季「醉後」送急診鬧事...衛福部提斷片觀察室 醫師工會：否則請家屬來清

春節九天連假醫療大考！北榮陳威明亮出「這王牌」紓解急診壅塞

急診塞爆噩夢重演？羅一鈞示警流感升溫 春節前就診恐破13萬人次