防春節急診壅塞！新光醫院祭「36小時強制有床」 全院病床全開

面對今年農曆春節長達9天連假，醫療量能備受考驗。繼台大醫院、台北榮總、亞東醫院相繼宣布實施「公床」新制以緩解急診壅塞後，新光醫院今（30）日也發布新聞稿，宣布啟動「春節醫療最強應變計畫」，強調跳脫以往節慶縮減服務的慣例，改以主動攻勢，透過「病房零降載彈性收治」、「36小時強制簽床」及「門診分流」三大策略，確保急重症患者在連假期間能獲得即時且高品質的醫療照護。

新光醫院副院長洪子仁表示，過去春節期間，醫院會因人力調度縮減病床量能，但新光醫院今年採取「全院病房無降載、全面開放」。考量到連假期間內科患者通常較多，院方將打破傳統科別界線，實施跨科別收治原則。當內科病房飽和時，將由占床率較低的外科病房提供支援，並根據患者病情嚴重度進行精準分流，重症者優先入住原科別，一般程度者則調度至他科病房，以極大化周轉率縮短急診等待時間。

洪子仁表示，新光醫院全院急性一般病床共計512床，過去曾因護理人力短缺而被迫「關床」，最高曾降載、減少多達93床。不過，在院方調升薪資並強化福利制度後，護理人力招募成效顯著；以純白班病房護理師為例，起薪已提升至5萬3800元。去年護理人員招募情況相當理想，自去年9月起已全面開床，目前全院無任何病床關閉情形。

為了展現疏導急診待床的決心，洪子仁指出，新光醫院設定「36 小時強制簽床機制」。一旦患者在急診待床超過 36 小時，醫院管理層將直接介入，跨越常規行政流程，比照春節緊急模式安排患者入住他科病房。為了確保醫療服務的連續性與患者舒適度，一旦入住他科病房後，原則上將續住至出院，避免搬遷造成困擾。

除了後端病床的彈性調度，前端的病患分流更是關鍵。洪子仁說，新光醫院在初一至初三（2月17日至2月19日）期間，每日皆開設呼吸道、傳染病及小兒科特別門診，以應對流感與 COVID-19 的就醫需求。此外，OPAT 中心（門診注射室）在連假期間也維持運作，鼓勵病情穩定的患者透過門診注射抗生素來取代住院，將寶貴的病床資源留給最需要的急重症傷患。

洪子仁強調，新光醫院已將「急診每日等待住院人數」及「急診暫留超過48小時案件」列為重點監測指標。院方重申，自1月19日至3月底，將配合衛福部進行滾動式量能調整，確保醫療品質不因長假而打折。呼籲民眾，連假期間若有就醫需求，可先利用「健保快易通APP」查詢鄰近院所，或參考新光醫院官網之春節門診時刻表。「輕症看門診、急症留急診」，共同維持醫療體系的健全運作。

