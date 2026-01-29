防春節急診壅塞！衛福部砸16億強化醫療量能（急診示意圖/本報資料照）

春節9天連假將至，為避免去年過年期間急診壅塞惡夢重演，衛福部今年提早啟動因應，提高獎勵、擴充量能、強化監測。衛福部長石崇良表示，今年開診率已較去年提升，醫院開診率逾70％、基層診所開診率也提高，相信今年年假期間，醫療服務量能會比去年提高。

衛福部日前宣布，砸16億元啟動春節整備專案。石崇良今說明，4大重點包括強化急診監測指標，以及時因應調度，也請藥商提高季節性傳染病藥品安全庫存及供應量；患者分流部分，1月20日起放寬流感抗病毒藥物使用規定，希望降低季節流感高峰，也宣布農曆初一至初三，強化所有急救責任醫院開設傳染病門診。

第三，為了擴充服務量能，今年農曆春節期間給予加成獎勵方案，包括9天連假提供開診服務，門診診察費、藥事服務費等加成30～100％不等，醫院住院診察費、急診診察費、護理藥師費也都加成100％；最後是強化區域聯防，確保醫療網運作能及時發揮調度作用。

石崇良說，目前正在調查各醫院及基層診所、藥局開診情形，預計下周公布所有開診訊息。目前觀察，開診率確實比去年提高，去年除夕到初三開診率最低，今年醫院開診率已超過7成，診所部分也提高，有些地方超過1成，預期今年年假期間，醫療服務量能會比去年提高，醫院部分也都加強準備，如彈性開床、預留床數等。

針對流感疫情，石崇良說明，根據目前疫情監測，到上周為止，還沒有超過流行閾值（急診就診占比達11％），目前流感疫情還沒有進入流行期，但仍不敢掉以輕心，將持續密切監控疫情發展。

