防晶片走私 美議員籲訂定「晶片追蹤法案」

美破獲輝達晶片走私案，美國國會議員呼籲應儘速訂定「晶片追蹤法案」。

美國司法部起訴4名涉嫌向中國走私輝達晶片的嫌犯，引發各界關注，也促使共和黨籍聯邦眾議員呼籲，應該儘速通過一項「晶片追蹤法案」。（葉柏毅報導）

路透社報導，美國聯邦眾議院共和黨籍眾議員穆勒納爾表示，中國已經意識到美國AI創新的優勢，並試圖竭盡全力追上；正因如此，讓美國朝野兩黨共同支持的「晶片安全法案」儘速立法，才顯得更為迫切。

這項法案是在今年5月，由穆勒納爾所提出，有30名共同提案人，將要求對晶片進行位置驗證，強制晶片製造商報告及共享潛在轉移的資訊，並尋找其他方法來阻止美國晶片落入「不法份子」的手中。

這項法案突顯了華府在執行對中國大陸高科技出口限制上，所面臨的挑戰，這些限制目的是在削弱北京的軍事與科技發展，並保持美國的技術領先，中方則批評，美國的出口限制是將經濟和貿易問題武器化。