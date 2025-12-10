防晶片走私 輝達Blackwell晶片將增「辨位」功能

輝達擬在Blackwell圖形處理器加裝定位功能。路透社



輝達設計的先進AI晶片頻傳非法走私流入被禁的中國市場。路透社9日獨家報導指出，輝達將在最新的Blackwell晶片中新增功能，可辨識晶片運算地，藉此了解晶片是否流入被禁售的客戶手中。

知情人士向路透社表示，輝達（NVIDIA）近月私下向客戶展示晶片辨位新功能。此軟體會利用GPU中的「機密運算」（confidential computing）能力，可由客戶自行安裝。

一名輝達高層透露，這套軟體的設計目的，是讓客戶追蹤晶片的整體運算效能，而這對購買大量處理器、擁有大型數據中心的客戶來說是很常見的作法。辨位功能乃利用處理器與輝達伺服器進行通訊之間的時間差，提供晶片所在位置。

輝達表示，最新的Blackwell晶片將推出此功能。Blackwell晶片在「認證功能」（attestation）上比前幾代的處理器在安全裝置上更加強化。一名輝達高層說，該公司正在測試辨位功能在前幾代處理器上的運作效果。

路透社報導指出，若此功能順利上路，可望化解美國政界對輝達高階AI晶片流入中國或是其他禁售國家的國安疑慮。

不過此功能也可能成為中國阻止企業使用輝達晶片的理由。中國政府日前以輝達晶片恐有後門風險為由，禁止企業進口川普政府允許輝達出口的H20晶片。

川普近日宣布將允許輝達出售比H20晶片效能高出6倍的H200晶片給獲核准的中國企業。有媒體報導，中國政府打算限制企業進口H200，全力推動企業使用國產AI晶片。

