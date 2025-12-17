防杜冒名報關 海關明年實施預先確認委任

為防杜民眾遭冒名報關，海關預計於明（一一五）年三月一日起，所有簡易申報進口快遞貨物應於報關前完成預先確認委任，即民眾網購境外貨物後，利用「EZWAY易利委」APP確認報關業者推播之報關資訊與實際購買之貨物是否相符，以完成委任報關，否則貨物將無法報關。（圖，關務署提供）

關務署表示，過去曾發生民眾於快遞貨物通關後，才得知個資遭盜用報關進口違法管制物品或幽靈詐騙包裹，導致無辜民眾受牽連。為杜絕跨境網購可能衍生的冒名報關案件，關務署自一一○年起分階段推動「預先委任」，快遞貨物進口人須先確認委任報關關係，海關通關系統才會受理其進口貨物之申報，目的是確認每一件快遞貨物實際收貨人，杜絕冒名報關，保護民眾權益。

關務署十七日指出，推動預先委任措施迄今，進口快遞貨物採預先委任報關之占比逐年成長，截至本年十一月三十日已逾八成，已具全面實施基礎，預計明年三月一日起全面實施簡易申報進口快遞貨物預先委任，請國際物流業者及快遞報關業者儘速調整作業流程，於貨物運抵臺灣前，先以實名認證APP推播貨物資訊予民眾完成線上委任，避免影響貨物通關時效。

關務署呼籲，民眾上網購買境外商品後，應密切注意實名認證APP推播訊息，確實核對貨物資訊，即時回復確認委任，以利貨物順暢通關；該署特別提醒民眾切勿將自身實名認證APP註冊資料、證件或手機門號等個人資料出借不明人士使用，以免後續承擔違法進口責任。