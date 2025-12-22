防模仿效應擴散 新北警入校園宣講強化學生自我防護

（記者陳志仁／新北報導）為防範近期捷運與車站治安事件引發模仿的效應，新北市政府警察局今（22）日由少年警察隊及婦幼警察隊共同走入校園宣講，教導學生在人潮往來密集場所遇到突發狀況時的應變方式；並叮嚀切勿於網路社群轉貼或散布非理性、具恐嚇性的文字，以免觸法。

圖／少年隊隊長廖睿辰與婦幼隊隊長劉家次今日前往土城區的中正國中授課，示範動作宣導學生自保概念。（新北市政府警察局提供）

新北市政府警察局指出，事件發生後即指示各分局主動與轄區的各級學校保持聯繫，結合師長與社區志工力量，自即日起加強學生上、下學期間的安全維護；考量新北市許多學生仰賴捷運、火車等大眾運輸工具通勤，警方也特別安排實地宣講，讓學生了解在公共場所遭遇治安事件時的正確自保觀念。

少年隊隊長廖睿辰與婦幼隊隊長劉家次今日前往土城區的中正國中授課，廖睿辰直指，搭乘捷運或行走途中，切勿將注意力完全放在手機或耳機音樂上，應隨時留意周遭動態，以利在突發事件發生時即時反應；若察覺危機逼近，雖因緊張而僵住，但務必深呼吸、保持冷靜，立即往最近出口移動，遠離危險區域。

劉家次補充，若在緊急情況下無法立即脫身，隨身書包、背袋或雨傘都可作為阻擋或揮擊工具以爭取時間，但切記避免與歹徒正面搏鬥，迅速撤離現場才是確保安全的關鍵；廖睿辰、劉家次兩位提醒，近期網路社群出現多起涉及恐嚇或危安的貼文，警方已循線追查來源，呼籲學生切勿因好玩而模仿或轉傳。

新北市政府警察局強調，各分局將持續加強通學時段校園周邊巡守，並對網路恐嚇危安言論即時追查，自上週五迄今，已查獲 3 件案件到案，並建請檢察官聲請羈押；同時強化大型賣場及活動場地的安全計畫與人力配置，確保新北市治安平穩，讓家長與學生安心。

