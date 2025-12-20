防模仿效應 北市警動員千名警力進駐捷運站與重要商圈

台北十九日發生無差別攻擊案件，為防範模仿效應，台北市警局二十日宣布，即日起動員千名警力進駐捷運站與重要商圈。（記者孫曜樟攝）

記者孫曜樟／台北報導

針對十九日發生於捷運台北車站及中山商圈的張姓犯嫌隨機襲擊事件，該起重大刑案共造成包括犯嫌在內四人死亡、十一人受傷送醫，引發社會高度恐慌。台北市長蔣萬安在案發後第一時間指示台北市警察局及市府相關局處啟動緊急應變機制，要求各單位明確任務分工，務必保持橫向聯繫通暢，以穩定社會秩序為首要目標。為重建市民對治安的信心，台北市警察局二十日宣布即日起針對大眾運輸系統及人潮密集處實施高強度維安勤務，每日投入逾千名警力，誓言全力捍衛市民安全。

台北市警察局表示，這起造成多人死傷的悲劇對社會衝擊甚鉅，為防範模仿效應並消除民眾搭乘大眾運輸工具的疑慮，警方已全面提升維安等級。針對轄內捷運站體、火車站、轉運站及松山機場等重要交通樞紐，以及案發地周邊的中山商圈等人潮聚集熱點，警方採取「高見警率」策略，藉由強勢執法作為與高頻率巡邏，震懾潛在犯罪意圖。

根據市警局最新公布的勤務規劃，各分局每日將合計動員八百名警力加強轄區巡邏，捷運警察隊則投入八十名員警專責捷運系統內部的安全維護。此外，為強化應對突發暴力狀況的制變能力，刑事警察大隊已派遣十名全副武裝的特勤中隊隊員（霹靂小組），攜帶重裝備進駐重點區域與轉運站，確保若有緊急狀況能即刻壓制。

除了市警局自有警力外，為確保長期勤務運作無虞並補足維安缺口，台北市警局特別向內政部警政署申請保安警力支援。警政署已核定每日支援一百六十名保安警察，採日、夜兩班制，每班各八十人次，協助分擔車站與重要路口的巡守重任。統計顯示，台北市目前每日投入此專案治安維護的總警力規模已達一千餘名，展現市府打擊犯罪決心。

市長蔣萬安在應變會議中強調，維護治安不僅是警方的責任，更須結合民間力量。市警局目前已與捷運公司、車站管理單位及周邊商圈業者強化聯防機制，要求各場所的駐衛警及民間保全人員提高警覺，落實即時通報系統。警方呼籲，民眾若發現可疑人士或異常狀況，應立即撥打一一0或通知站務人員，警方將以最快速度到場處置，確保市民生命財產安全，讓台北市盡快恢復平靜。