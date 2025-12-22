防模仿效應 各地檢署成立應變小組 公安案件統一偵辦

台北車站及中山商圈日前發生攻擊事件，為防範類似事件引發模仿效應，確保應變作為統一、迅速且有效，台灣高等檢察署檢察長張斗輝今天(22)日指示，全國各地方檢察署對於涉及網路、大眾運輸系統或公眾出入場所的恐嚇及危害公眾安全相關案件，應統一由「防範恐怖攻擊應變小組」之檢察官指揮偵辦，並於案件發生時即時啟動應變與強制作為，以遏止恐嚇、模仿或散布恐懼情形的擴散。

為持續防範重大治安事件引發模仿效應，高檢署成立「督導應變小組」，並責成全國各地方檢察署成立「防範恐怖攻擊應變小組」，全面強化預警、通報與即時應處機制。

高檢署今天指出，高檢署檢察長張斗輝指示，為強化檢警合作與資訊暢通，司法警察機關如接獲相關報案或偵辦線索，應與各地檢署「防範恐怖攻擊應變小組」窗口保持密切聯繫及報請檢察官指揮偵辦，以確保應變小組得即時掌握情資並統籌應處。同時，各地方檢察署也應指定專責窗口與司法警察機關保持即時聯繫，確保偵查指揮、應變處理與輿情穩定等順暢進行。

高檢署重申，對於任何以恐嚇、暴力或散布虛假資訊危害公共安全之行為，檢察機關將秉持「依法從嚴、從速」原則偵辦，並持續與警、調等司法警察機關密切合作，確保社會秩序與民眾安全不受威脅。