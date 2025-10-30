防檢署態度太軟？非洲豬瘟防堵漏洞 旅客可拒絕手檢

有民眾在機場拒絕手提行李檢查，立委質疑該措施沒有強制力，恐成為非洲豬瘟最大漏洞。（王家瑜攝）

非洲豬瘟疫情現蹤，藍營立委質疑，有網友發文分享，從馬來西亞回台在機場拒絕手提行李檢查，由於該措施沒有強制力，成為非洲豬瘟最大漏洞！綠營立委也砲轟農業部防檢署「太軟了啦！」好像在教國人可以拒絕檢查，態度和蘇貞昌院長時代完全不一樣。

非洲豬瘟防堵7年破功，立法院社福及衛環委員會召開「海外小型包裹夾帶肉品之查緝」專案報告。國民黨立委王育敏質詢時揭露，有旅客從高風險國家返台，竟能拒絕手提行李檢查，更引用去年12月防檢署副署長徐榮彬受訪內容「手檢沒有強制，旅客可以拒絕」。

國民黨立委王育敏今天（30）質詢指出，有旅客從高風險國家返台，竟能拒絕手提行李檢查。（王育敏國會辦公室提供）

王育敏質疑，如果從疫區回來都不用認真檢查，這樣的執行強度，難怪現在非洲豬瘟從邊境進來，是否根本沒有法源、沒有強制力？防檢署長杜麗華表示，7年來都沒有鬆懈，針對39個非洲豬瘟疫區入境旅客分流，馬來西亞也是疫區之一。

杜麗華指出，機場內所有行李，不管託運或手提，都要經過海關，但為了非洲豬瘟增加一個關卡，在海關前增加手提行李檢查區，如果有疑義的產品，馬上棄置就不會受罰，但如果到海關那裡檢查，100％一定受罰。但王育敏質疑，海關不會100％檢查，旅客可能僥倖通關。

杜麗華解釋，原來的用意是讓所有遊客雙重確認，如有違規產品要趁此時丟棄，這是屬於行政作為；如果要加強法規力度，可以適時作研討。目前會勸導遊客通過手檢區，大多數的遊客都會配合，少數旅客若執意不受檢，將通知海關加強查驗。

關務署副署長蘇淑貞說明，手提行李部分由防檢署做檢查，假如有拒檢，經通知海關後，絕對會加強開箱查驗。至於托運行李，在上行李轉盤之前100％由海關X光檢驗，如有異常會注檢，旅客領行李要通過檢查台前，會以X光複檢並開箱查驗。

王育敏要求防檢署應強制100％手檢，不是靠後端海關。杜麗華回應，若要落實納入CIQS流程，需要正式人力和資金，需要一點時間。王育敏進一步說，無論是要由防檢署立法補漏洞，或是要求財政部海關作成第二道防線，一定要把漏洞補起來。

民進黨立委劉建國接續質詢，怒批防檢署態度太軟，「即便民眾可以拒絕，他真的走得出去嗎？邊境入關查驗有這麼鬆嗎？」防檢署是防疫第一線，站在浪頭就需要有辦法處理，卻以「沒有法源」、「人力不足」來回應，「這樣不對啦！」和蘇院長的時代完全不一樣的態度，好像在教國人可以拒絕受檢。

