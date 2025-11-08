防檢署：動植物檢疫物入境檢疫 不因用途數量豁免

（中央社記者吳欣紜台北8日電）雲林縣縣長張麗善日前指出，民眾輸入國外食品供自用，只要6公斤或1000美元以下可規避食品查驗，防檢署今天說，國外輸入動植物檢疫物都是同樣檢疫規範，不因用途數量豁免。

台中一處養豬場爆發非洲豬瘟，引發社會對廚餘養豬及邊境查驗等相關討論，張麗善日前出席活動時致詞提到，無論是邊境管理還是海關加嚴，只要6公斤以下或1000美元以下食品，就可規避食品查驗等，認為唯有禁止廚餘養豬才是防範非洲豬瘟的解方。

針對張麗善說法，農業部防檢署今天發布澄清稿指出，只要是從國外輸入的動植物檢疫物，無論是否為自用、金額及數量多寡，均採取相同檢疫規範與強度，不會因用途或數量而有豁免。

防檢署也強調，輸入人都應主動申報檢疫，檢疫不合格者，應予退運或銷毀，未主動申報遭查獲者，將依動物傳染病防治條例及植物防疫檢疫法規定裁罰。（編輯：龍柏安）1141108