防檢署：動植物檢疫物入境檢疫 不因用途數量豁免
（中央社記者吳欣紜台北8日電）雲林縣縣長張麗善日前指出，民眾輸入國外食品供自用，只要6公斤或1000美元以下可規避食品查驗，防檢署今天說，國外輸入動植物檢疫物都是同樣檢疫規範，不因用途數量豁免。
台中一處養豬場爆發非洲豬瘟，引發社會對廚餘養豬及邊境查驗等相關討論，張麗善日前出席活動時致詞提到，無論是邊境管理還是海關加嚴，只要6公斤以下或1000美元以下食品，就可規避食品查驗等，認為唯有禁止廚餘養豬才是防範非洲豬瘟的解方。
針對張麗善說法，農業部防檢署今天發布澄清稿指出，只要是從國外輸入的動植物檢疫物，無論是否為自用、金額及數量多寡，均採取相同檢疫規範與強度，不會因用途或數量而有豁免。
防檢署也強調，輸入人都應主動申報檢疫，檢疫不合格者，應予退運或銷毀，未主動申報遭查獲者，將依動物傳染病防治條例及植物防疫檢疫法規定裁罰。（編輯：龍柏安）1141108
其他人也在看
鳳凰颱風來勢洶洶! 東石蚵農"固定棚架"盼減少災損
南部中心／綜合報導鳳凰颱風持續朝台灣逼近，往返東港和小琉球的船班，11月10日將提早在下午收班，11日、12日全面停航，在嘉義東石的蚵農，已經提前把蚵棚拖回，並把港邊的棚架固定好，就是希望減少颱風災損。民視 ・ 8 小時前
豬肉攤「禁宰令」損失慘重 陳瑩、莊瑞隆赴市場提醒：每攤能領3萬補助
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導台中爆出首件非洲豬瘟案例，農業部下令全台豬隻禁宰禁運15天，防止疫情擴散，禁令於7日正式解除，但已造成傳統市場攤商短期...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
連晨翔學生時期「跳過八家將」 感受過橫著走的氣場
章廣辰在《舊金山美容院》中飾演楊晴和楊銘威的弟弟，長期不被爸爸重視，上面又被哥哥姐姐壓著，他很難在家族事業中有所表現，不過他透過拯救即將熄燈的門市，證明自己擁有接班集團的能力，好兄弟連晨翔則與他裡應外合，化身在Yahoo娛樂訊息 ・ 9 小時前
苗栗縣溫體豬今恢復上市 衛生局稽查攤商、加工廠
台中市梧棲區一處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，中央也宣布禁宰禁運豬肉，苗栗縣肉品市場昨天恢復拍賣、屠宰，之後由專用運載車配送至縣內各攤商，民眾於今（8）日終於可以買到溫體豬肉。因應溫體豬恢復上市，苗縣府衛生局也啟動稽查，針對縣內製造業、販賣業、餐飲業及攤商檢視肉品來源文件、屠宰合格證明及販售環境衛生等項目自由時報 ・ 16 小時前
基隆東岸停車場整修 預計11月中完工
基隆東岸地下停車場今年7月中旬開始整修，改善地面、漏水與導入智慧停車設備，並改善停車格太小的問題，將柱子間部分原設4格改為3格，民眾開車門就不會下不了車，現只剩地下4樓的工程，預計11月中完工。東岸地下停車場位在市中心，也是到廟口的主要停車場之一，週末假日都大排長龍，設施逐漸老舊、地面破損。樓上的商自由時報 ・ 17 小時前
北市傳統市場溫體豬一早賣光光 攤商沒補貼怨：蔣萬安要一視同仁
歷經非洲豬瘟防疫期15天「禁宰、禁運」令，台北傳統市場今（8）日上午開賣溫體豬，市場銷售一空，不到11點不少豬肉攤商、炸紅糟肉的小吃攤，通通賣光光。福德市場豬肉攤林老闆表示，經歷疫情後開賣首日的買氣很好，豬肉價格略有浮動，但是沒有大漲，自家豬肉平均一斤快要120元，和疫情前差不多，不過真的要請「蔣萬自由時報 ・ 15 小時前
張麗善指6公斤以下食品可免輸入查驗 防檢署急澄清
雲林縣長張麗善日前指出，民眾輸入國外食品供個人自用，依食安法規定，6公斤及1000美元以下，得免申請食品輸入查驗；對此，農業部動植物防疫檢疫署澄清，只要是自國外輸入的動植物檢疫物，無論是否為自用、金額及數量多寡，均採取相同檢疫規範與強度，不會因為用途或數量而有豁免。自由時報 ・ 15 小時前
集集清水溪疑遭排污淪「牛奶河」 環局緝凶最重罰300萬元
南投集集鎮流經市區的清水溪，近日突然白濁淪為「牛奶河」，疑遭人偷排廢水污染，南投縣環保局獲報採檢並溯源追查，依廢棄物清理法最重可處6000元罰鍰，若造成河川污染，依水污染防治法更可處300萬元罰鍰，提醒民眾切勿以身試法。集集鎮公所表示，近日在鎮上的清水溪河道，從市區初中橋一直延伸到下游清水橋、林尾橋自由時報 ・ 16 小時前
台東市區學校旁成排自小客擋風玻璃驚見彈痕 嚇壞學生和家長
台東市區某國中旁的巷道成了「試槍場所」，緊靠著學校與住宅的車輛玻璃上出現彈痕。校方除了提醒學生注意安全，也警告「不要做類似的事」，遭惡意破壞的車主則是罵聲不斷，目前警方已掌握情資，正積極偵辦單中。日前台東市某國中側門成排自小客車的擋風玻璃出現彈痕，約4、5輛車受到毀損。民眾表示，事發後警方前往鑑識，自由時報 ・ 16 小時前
台虎招募高雄客艙組員 錄取115年首季報到受訓
（中央社記者余曉涵台北8日電）台灣虎航今天啟動第2批高雄客艙組員的初試徵選，預計錄取30名，獲錄取者將於明年第一季報到受訓。中央社 ・ 15 小時前
睽違兩週！ 市場「溫體豬」開賣 豬肉攤一早買氣旺
禁宰令總算解除！市場睽違兩週又買得到溫體豬了，大家最關注的價格有漲嗎？肉有變很肥嗎？請記者林荷容帶我們到市場看看。 #禁宰令解除#溫體豬#市場買氣旺東森新聞影音 ・ 15 小時前
家長會是學校與家長間重要橋樑 張善政：盼共打造孩子快樂成長環境
桃園市長張善政7日下午前往中壢區，出席「114學年度各級學校家長會長證書及感謝狀頒發活動」。張市長表示，家長會長一直以來都是學校與家長之間的重要橋樑，為教育發展與校務推動上貢獻良多，協助學校更有效率地回應家長需求，促進親師合作。張市長指出，教育仰賴家長、學校與政府三方的共同努力，未來市府將持續與家長會攜手合作，打造更優質、更完善的教育環境，讓桃園的孩子們在安全與關懷中快樂成長。張善政除頒發各級學校新任家長會長當選證書外，也致贈感謝狀予卸任會長，感謝他們在任內的付出與奉獻，並期勉所有家長會持續支持學校各項校務運作，發揮團隊合作與社區連結的力量，共同營造有愛、有溫度的教育環境。教育局表示，本次活動共有約450位家長會新任及卸任會長接受當選證書與感謝狀，市府感謝所有家長會長對教育的熱心投入與無私奉獻，協助各級學校在推動教育活動、改善學習環境、促進親師溝通及推展親職教育等面向持續精進。教育局強調，學校教育的推動離不開家長的支持與參與，唯有親師同心，才能為孩子營造多元、公平、友善的學習環境，讓桃園成為安心就學、幸福成長的教育城市。包括市議員葉明月、彭俊豪、王珮毓、張曉昀、市府教育局長劉仲成、中壢台灣好新聞 ・ 1 天前
雲林肉品市場開市後第二天 首隻豬均價102元成交
全國豬隻昨天恢復開賣，雲林肉品市場開市首日拍賣成交價每公斤98.92，今（8）逢假日，原冷凍廠商不會進場，但考量庫存陸續進場。早上首頭豬以每公斤102元拍出。市場總經理黃加安表示，價格波動在預估的3%，屬於合理範圍。全國豬隻恢復拍賣屠宰進入第二天，雲林肉品市場原本週六因冷凍廠商不進場承購，拍賣頭數約自由時報 ・ 15 小時前
GDP上看6%但內需仍冷？ 大巨蛋火腿名店熄燈
又有一間名店熄燈！位在台北大巨蛋美食街，一間知名火腿三明治店，宣布11/18日收攤，還有東區一間經營10年的知名咖啡廳也結束營業，隨著出現收店潮，顯示內需市場疲軟，雖然在AI題材推升下，今年GDP上看6%，但台經院示警，明年恐怕腰斬到只剩下3%。 #收店潮#大巨蛋#火腿名店熄燈#GDP東森新聞影音 ・ 15 小時前
苗縣豬肉解禁 攤商抱怨拍賣價高於外縣市自行吸收成本
非洲豬瘟疫情清零，活豬禁運禁宰歷經15天解禁，今（8）日清晨苗栗縣各傳統市場及肉攤，恢復豬肉供應，憋了15天沒有豬肉可以吃，各攤商出現購買人潮，有些肉攤，有不少老顧客預訂，攤架上所剩豬肉不多。但有攤商抱怨，苗栗縣肉品市場昨天豬隻拍賣價格，每公斤平均價格比其他縣市高約20元，只收自行吸收成本，不敢漲價自由時報 ・ 17 小時前
黃偉哲赴星推廣台南洋香瓜 駐星代表邀旅客來台觀光
（中央社記者吳昇鴻新加坡8日專電）台南市長黃偉哲今天赴新加坡推廣農特產品，出席洋香瓜、大白柚等水果試吃活動，吸引當地民眾參與。駐新加坡代表童振源表示，台南融合文化、美食與科技，盼藉活動促進台星交流，邀請旅客赴台旅遊。中央社 ・ 16 小時前
溫體豬肉回歸！屏東肉圓老店開張了 老饕搶透早開心解饞
非洲豬瘟禁令6日中午12時起陸續解除，昨天傍晚黃昏市場已經可以買到溫體豬肉，也讓肉圓、肉燥飯等相關餐飲業者得以重新開門做生意，屏東市中正路上的肉圓老店已經休店11天，今（8）日一早6點開店，就有忍了好久的客人上門，開心解饞；業者表示，希望政府也能對受到影響的餐飲業者有補貼措施，畢竟這麼久沒有營業，損自由時報 ・ 15 小時前
澎湖家扶中心急發志工召集令 協助歲末送暖親子園遊會
澎湖家扶「寒冬暖暖 幸福滿滿」歲末送暖親子園遊會，將於12月14日在文澳市場東側廣場舉行，現場有120個愛心義賣攤位及精彩舞台演出，並將募集到的愛心資源發放給家扶所幫助的300戶家庭與兒少，需要大量志工幫忙，現仍有50名志工缺額，急發志工召集令。自由時報 ・ 17 小時前
鳳凰颱風恐撲台？！ 屏東南州蓮霧農憂影響果實
鳳凰颱風已在凌晨轉為「中度颱風，也讓屏東縣」南州的蓮霧農，相當憂心，果農說，蓮霧正值生長期、現階段沒辦法做什麼防颱措施，要是颱風進來，影響會很大。 #鳳凰颱風# 屏東南州#蓮霧農東森新聞影音 ・ 15 小時前
解禁第2日！毛豬拍賣市場交易熱絡 農業部曝最新豬肉價格區間
即時中心／廖予瑄報導由於國內無新增其他非洲豬瘟確診案例，中央災害應變中心宣布，自昨（7）日0時起，全國恢復豬隻拍賣、屠宰及屠體運輸。今（8）日農業部指出，截至下午5時，全國肉品市場均正常交易，毛豬拍賣價格還算平穩；另外，各項監測工作也持續進行中，「今日下午5時為止，採檢結果皆為陰性。」民視 ・ 7 小時前