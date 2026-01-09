防止中國壟斷並武器化稀土 日本財務大臣：日美歐合作將發揮效果

日本財務大臣片山皋月 圖：翻攝自日本財務省

[Newtalk新聞] 中國晚近再度藉由稀土出口管制，作為對美日歐交涉的槓桿。對此，日本財務大臣片山皋月認為，日本、美國和歐洲國家的合作將防止中國壟斷稀土並將其武器化。

片山皋月在《日經廣播電台》Podcast節目「日經新聞剪輯」的錄音中表示，透過與美國和歐洲合作，「我們將在一個體面的民主、市場導向的國家建立一個（稀土）市場」。

片山皋月將於本月11日起訪問美國，出席由美國財政部主辦的財長會議。她將與七大工業國集團（G-7）和其他國家討論如何從經濟安全的角度建立不依賴中國的稀土供應鏈。

日本製造業，包括汽車製造業，高度依賴來自中國的稀土。對此，片山皋月表示擔憂：「如果我們不剝奪中國壟斷和武器化稀土的手段，我們將在與國家安全無關的領域持續受到威脅。」她強調，「企業的可預測性正變得越來越有限，這使它們面臨風險。」

近期，圍繞中國稀土出口限制的局勢日益嚴峻。中國政府於2025年4月實施了出口限制，作為對美國對等關稅的反制措施。這迫使日本汽車製造商暫時停產。

6日，中國決定加強對軍民兩用物項的出口管制。 7日，在記者會上，當被問及稀土是否會被納入限制範圍時，內閣官房長官木原稔拒絕置評，稱「有很多不清楚的地方，比如哪些物項會被納入限制範圍」，但一些人認為稀土將被納入其中。

有關日本對「台灣有事」的應對措施時，片山表示：「現在很難說。」但她補充道：「台灣是一個極其強大的經濟體，尤其是在半導體領域。我們需要看清美國的真正意圖。」

至於關於眾議院解散和大選，片山皋月推測道：「（首相）希望實施經濟措施和積極的財政政策。她真心認為這是政策，而非解散。」

儘管高市早苗內閣的支持率依然很高，但自民黨的支持率卻沒有上升。片山分析道：「感覺首相在自民黨內並沒有給眾議院選舉候選人帶來任何優勢。」

曾擔任婦女賦權部長的片山皋月對於執政黨和在野黨目前討論的選舉制度改革提出建議：「與其關注選區劃分，我們更應該考慮選舉規則，確保女性不會處於不利地位。」

她以女性夜間在街頭參與政治活動的風險為例，指出這是女性參政的一大障礙。 她補充道：「很多人都經歷過選舉騷擾。這其中存在一定的危險。」

她對提前解散眾議院表示謹慎，認為高市內閣的政策最好「融入整個黨的血脈之中」。

