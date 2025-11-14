防止廚餘養豬成破口 國民黨團提案要求政院明令禁止

國民黨立院黨團14日在立法院會中提案，建請行政院應統一作法，明令禁用廚餘養豬，並主動輔導豬農改以飼料養豬，轉型所生之成本給予一定補助，以阻絕非洲豬瘟於境外。（擷取自國會頻道）

台中非洲豬瘟疫情趨緩後，活豬現已恢復運送、屠宰，但廚餘養豬仍未解禁。國民黨立院黨團今（14）天在立法院會中提案，建請行政院應統一作法，明令禁用廚餘養豬，並主動輔導豬農改以飼料養豬，轉型所生之成本給予一定補助，以阻絕非洲豬瘟於境外。該案逕付二讀，交付黨團協商。

國民黨團提案指出，有鑑於我國自2018年已成功將非洲豬瘟阻絕於境外，2025年5月29日並獲第92屆世界動物衛生組織（WOAH）認定為「豬瘟非疫國」，然而短短不到5個月，10月21日於台中梧棲養豬場驗出非洲豬瘟陽性，民眾譁然中央政府第一時間不是檢視邊境管制有無出現疏漏、重新檢討廚餘養豬之必要性等補救環節，反而傾全力攻擊地方政府檢疫不實，絲毫未見提出積極措施以維護民眾食安、重視養豬及關聯產業從業人員生計。

國民黨團指出，台灣已為非洲豬瘟非疫區，梧棲養豬場非洲豬瘟病毒發生，可證來自境外。究其原因，係執政的民進黨去年一年全力推動「大罷免」以致政務廢弛，邊境檢疫與攔截查驗懈怠破功所導致的結果。非洲豬瘟疫區豬肉製品可能因邊境檢疫疏漏或經非法管道進入國內，在民眾未食用完後變為廚餘，因賴清德總統於行政院長任內未明令禁用廚餘養豬，而非洲豬瘟病毒存活力強、在豬隻間具高度傳染性，病毒極可能在廚餘處理過程中因未能蒸煮完全而存活下來，如再用於餵養豬隻，將成非洲豬瘟防疫破口。

國民黨團表示，為根絕非洲豬瘟，國際上已有多個國家立法禁止廚餘養豬，由於我國養豬產值及關聯產業經濟高達2000億元，相關從業人口達150萬人，加以豬肉為國人主要的消費肉品，如再爆發疫情，影響層面極為巨大，中華民國養豬協會於114年10月28日召開緊急會議，會中一致通過「禁止廚餘養豬」之決議，反觀農業部雖早於10月22日即公告全面禁止搬運廚餘、動物性廢渣、畜禽屠宰下腳料至豬隻飼養場所，且不得作為飼料或飼料添加物使用，然而環境部身為廚餘多元再利用之中央主管機關，為求廚餘去化，竟仍規劃補助廚餘養豬戶安裝「蒸煮設備監控系統」，此舉作法明顯與農業部公告禁用廚餘養豬相衝突，更是浪費政府公帑。

國民黨團指出，此次因應非洲豬瘟緊急防疫措施而實施15天禁運禁宰，已造成豬隻延後上市、生產排程大亂，產業的防疫代價極高，而目前全國廚餘養豬僅占8％，卻可能造成破口對2000億產值造成巨大傷害。

為此，國民黨團建請立法院會作成決議：「有鑑於廚餘養豬已成為防疫破口，為強化台灣豬肉外銷競爭力，避免對養豬產值造成巨大傷害損失，行政院應統一作法，明令『禁用廚餘養豬』，並主動輔導豬農改以飼料養豬，轉型所生之成本給予一定補助」，以阻絕非洲豬瘟於境外。該案逕付二讀，交付黨團協商。

