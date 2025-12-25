防止恐慌！北捷：戴防毒面具、武裝穿著可直接拒載

台北捷運公司25日正式宣布，因應12月19日發生的隨機殺人事件，即日起實施「旅客進站裝扮應行注意事項」新規定。該事件中，27歲張姓男子身穿戰術背心、頭戴防毒面具，在台北車站及中山站投擲煙霧彈並持刀攻擊路人，造成包含嫌犯在內四人死亡的悲劇。

根據新規定，旅客若無正當理由佩戴防毒面具、過濾式呼吸器、頭盔、面罩、面具，或穿著具恐攻、武裝態樣等足以引發危安疑慮的裝扮，站務人員將先行勸導。若經勸導仍不配合改善，北捷將依《台北捷運系統旅客須知》第七點第二款規定拒絕提供運送服務。站務及車勤人員可視現場情形，會同警察強制或護送該旅客離開捷運系統範圍。

北捷特別強調，公司尊重多元文化與個人裝扮意願，包括戲服、布偶裝、COSPLAY等，原則上仍比照一般旅客進站及乘車規範辦理，不另設限制。只有在裝扮足以引發旅客恐慌、影響維安，或與恐攻、武裝態樣高度相似時，才會啟動勸導與拒載機制。

政府方面全面提升維安層級。警政署成立「重點節日維安事件緊急應變小組」，即日起至元旦連續假期結束，24小時全天運作，特別針對耶誕節、跨年、元旦等大型活動提升維安。警方每天在捷運營運時段加派武裝警力於信義商圈及捷運站維安，將持續至跨年晚會結束。

台北市長蔣萬安宣布，26日將舉行跨年晚會維安高強度演練，災防告警細胞廣播服務訊息將納入實體演練。為避免造成民眾恐慌，訊息內容會清楚標示為測試訊息並加註說明。

因應跨年活動，公運處規劃三線跨年散場接駁公車，分別往捷運忠孝新生站、公館站、六張犁站，以及木柵、景美、深坑方向。各路線於1月1日凌晨0點至1點半以巡迴方式運輸。台北捷運公司推出優惠措施，12月31日晚間10點半至元旦清晨6點，持電子票證從綠線南京三民站、台北小巨蛋站進站乘車的乘客，可享不限站數當趟車資免費優惠。

針對凶嫌在網路購買煙霧彈等犯罪器具，數位發展部部長林宜敬表示，將在一個月內跨部會討論，研議是否對部分商品採取網購實名制或身分認證等管理機制。林宜敬指出，實施實名制確實可能有效遏止犯罪，未來也可導入科技追蹤，主動發現可疑採購行為，但涉及隱私權等問題需再評估。

