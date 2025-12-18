防止敵對勢力滲透！政院拍板「軍人降敵」最高可處10年有期徒刑

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

面對中共積極滲透台灣，行政院會今（18）日通過「陸海空軍刑法」及「陸海空軍軍官士官服役條例」部分條文修正草案，修法重點包括若現役軍人對敵效忠，可處1年以上、7年以下有期徒刑；降敵罪者可處3年以上、10年以下有期徒刑。後續將送立法院審議。

行政院會今（18）日通過「陸海空軍刑法」及「陸海空軍軍官士官服役條例」部分條文修正草案。（資料照）

國防部提出，「陸海空軍刑法」第24條及「陸海空軍軍官士官服役條例」第24條、第25條及第41條條文修正草案，今日於行政院會通過，將函請立法院審議。

國防部今表示，鑒於近年發生現役軍人對敵人宣誓或表示效忠情事，嚴重危害國家安全，配合行政院「國安統戰威脅17項因應策略具體作為」，以及因應「國家安全法」部分條文修正，爰推動「陸海空軍刑法」第24條與「陸海空軍軍官士官服役條例」第24條、第25條及第41條修正案。

國防部說明，「陸海空軍刑法」第24條修正草案，明定現役軍人如以言語或其他方式對敵人為效忠表示，將處1年以上7年以下有期徒刑，除提高不盡其應盡之責而降敵罪者，將處3年以上10年以下有期徒刑外，亦增訂預備與陰謀犯處罰規定，補強軍人違反效忠國家義務法律規範，藉此強化嚇阻效果，防杜敵對勢力滲透。

此外，近年來境外敵對勢力伺機刺探、竊取國家機密，危害國家安全並損及國家利益，基於國家安全政策與軍人忠誠義務，「陸海空軍軍官士官服役條例」第24條、第25條及第41條修正草案，將軍官、士官於現役或停役期間，涉犯「國家安全法」第13條第1項所列之罪，經判處有期徒刑確定，即不發退除給與，退伍後始予判刑確定者，喪失其領受退除給與權利，已支領部分，併予追繳之，期能有效杜絕洩密事件，展現政府守護國家安全決心。

此次修法重點為：

ㄧ、第24條第1項第1款，軍官、士官在現役或停役期間有下列情形之一者，不發退除給與：

1，犯國家安全法第十三條第一項所列之罪，經判處有期徒刑以上之刑確定。

2，犯刑法瀆職罪章或貪污治罪條例之罪，判處有期徒刑以上之刑確定而未宣告緩刑。但犯刑法瀆職罪章之罪，經判處有期徒刑未滿七年確定者，依第二十五條第二項第二款至第四款規定，減少退除給與。

二、第25條第1項軍官、士官有下列情形之一者，喪失領受退除給與之權利；其已支領者，應追繳之，並以實行犯罪時開始計算 ：

1.現役或停役期間犯前條第一項第一款之罪，於依本條例退伍除役後始經判處有期徒刑以上之刑確定。

2.、領受退除給與期間犯前條第一項第一款之罪，經判處有期徒刑以上之刑確定。

三、第41條第1項軍官、士官於領受退除給與期間，有下列情形之一者，喪失繼續領受之權利：

1.喪失國籍及違反國籍法規定。

2.褫奪公權終身。

3.死亡。

4.其他法律有特別規定。

