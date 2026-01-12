防止校園濫訴 教育部公告修正解聘辦法 排除匿名檢舉

教育部今天修正發布「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」，針對校園濫訴排除匿名檢舉。（本報資料照）

教育部今天下午修正發布「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」（簡稱解聘辦法），以使處理機制更臻周延。此次修正重點包括建立親師溝通預防機制、健全檢舉案件授與分流制度、完善保密責任與程序保障等三大要點，明定學校得透過巡堂、觀課、親師生溝通及行政行政晤談等方式，及早掌握教學與互動情形，發揮事前預防功能，避免問題惡化後才進入檢舉與調查程序。

針對教師團體批評匿名濫訴問題，此次修正檢舉案件受理機制，改由校長邀集外聘調查人才庫專業人員、校事會議之教師代表及家長代表共4人召開會議，認定是否受理，採無記名投票方式，校長不參與表決；並同時刪除匿名檢舉規定，以提升案件處理嚴謹性與公正性。

此次修正案明定，主管機關接獲檢舉事件或知悉事件，如認有不予受理情形，應通知檢舉人不予受理，且不通知學校處理；如屬應通知學校處理者，其相關資訊應提供學校參考，且不予去識別化，使學校獲得充分資訊，利於後續案件進行。

另外，為強化保密義務與洩密責任，明定參與案件處理所有人員，均負有保密義務與責任，違反者負行政責任外，依法追究責任，以確保檢舉及調查資訊不外洩。同時，新增輔佐人參與制度，明定行為人、被害人接受訪談時，得依法由輔佐人偕同到場參與，以協助其理解程序及表達意見，並保障其權益。

此次修法亦完備資訊提供義務，明定行為人於教師評審委員會陳述意見時，學校應主動提供調查報告及輔導報告，俾利其充分陳述意見。

此外，教育部配合此次修正，同步強化相關配套措施，確保制度穩健運作。包括配合法規修正發布，將持續辦理相關人員法規宣導研習、校事會議調查人才庫之回流訓練等，提升案件處理專業性。為利各主管機關及學校掌握修正後處理程序，製作校園事件受理流程圖，清楚區分不適任案件處理與考核辦法所定懲處之受理機制。

