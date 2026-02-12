即時中心／連國程報導

迎接農曆春節，民眾忙著整理家中環境時，若遇到水管阻塞或電路故障，許多人會在網路平台找水電師傅，希望能迅速恢復家中水電。近日有水電業者看準民眾焦急心理，於電話中告知消費者需收取1000元至3000元不等之車馬費，等師傅到現場後臨時哄抬價格，讓許多消費者吃悶虧。新北市消保官1月稽查「找師傅」、「PRO360達人網」、「哈利熊」及「SWAP」等4家勞務媒合平台，發現有業者並未強制要求水電師傅揭露「車馬費」與「估價費」，經消保官要求，「找師傅」與「PRO360達人網」已承諾，將要求合作之師傅於涉及消費爭議時，必須出席消保官協商會議，否則就會限制或終止該師傅之帳號權限。

消保官表示，「找師傅」與「PRO360達人網」雖已落實程度不一的帳號審核，然而對於車馬費與估價費未強制要求師傅於媒合階段揭露，僅由雙方私下議定，易生爭議；另外，「哈利熊」之服務條款寫道「不對實體服務負任何責任」，但在網站上又能看到安裝燈具等實體勞務，這項免責條款可能違反消費者保護法，消保官已移請台北市政府進行後續查處及輔導改正。



消保官提醒民眾，若有家中水電緊急修繕需求時，切勿因心急而忽略詢價程序。透過網路平台或搜尋引擎找師傅，務必於電話或通訊軟體中明確詢問基本出勤費與夜間或假日計算方式，並要求業者提供預估報價單，或透過簡訊、錄音留存證據。若遇業者到場後惡意哄抬價格，消費者可拒絕施作，並向消保官提出申訴，亦可通報平台業者協助處理，以保障自身權益。





原文出處：快新聞／防止水電業者趁亂哄抬價格 新北消保官稽查4大叫修平台

