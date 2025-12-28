防止瓦斯災害發生加強瓦斯換裝操作與平時安全管理

時序進入冬季，各地天氣漸轉冷，民眾居家使用瓦斯的機會大增，近期各縣市也發生多起液化石油氣事故，分別造成多人受傷送醫，澎湖縣政府消防局建議可委由瓦斯行指派合格的安全技術人員執行供氣檢查，並代為檢測燃氣設備，如有安全上疑慮應立即改善，並提醒營業場所謹記以下安全注意事項：

一、營業場所應依照「使用液化石油氣容器營業場所安全管理行政指導綱領」，每二週至少一次檢查瓦斯桶及管線，落實自主檢查。

二、針對更換瓦斯鋼瓶前未關閉爐火，及更換時作業不慎或瓦斯鋼瓶不慎傾倒發生瓦斯外洩導致氣爆部分，加強所屬員工更換瓦斯鋼瓶前，應先確認關閉瓦斯鋼瓶開關及區域內所有爐具明火，更換後要先確認管線確實接好密合，始可點火。

三、為防止瓦斯軟管脫落發生瓦斯外洩導致氣爆，除加強要求戶外容器應有防止傾倒之固定措施外，其燃氣用軟管銜接處應有安全夾等防止脫落裝置。

澎湖縣消防局呼籲，當瓦斯桶起火時，正確的作法是應立即關閉瓦斯桶開關，阻斷燃料供應，即可達滅火效果，或儘可能將瓦斯桶移至戶外空曠處，若無法關閉瓦斯桶開關，應儘速避難疏散並撥打119報案，若有外洩時，應遵守瓦斯外洩處理準則：

一、禁止開關任何電源或電器用品。

二、立即關閉瓦斯桶開關。

三、輕緩推開門窗通風。

四、離開現場。

五、撥打119求助。