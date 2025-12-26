防止移工遭利用成車手 移民署前進宿舍宣導反詐騙

移民署台中市第二服務站專門委員高志偉（右），向移民宣導反詐騙。 圖：移民署台中市第二服務站/提供

[Newtalk新聞] 為防止移工遭不法集團利誘，誤入詐騙陷阱甚至淪為詐騙集團的「車手」，移民署台中市第二服務站於今（26）日與手台中市政府警察局大雅分局，並結合泛亞人力仲介公司，主動前往轄內移工宿舍進行移工權益及反詐騙宣導，期盼透過面對面的說明及宣傳小卡發放，提升移工對詐騙手法的辨識能力，避免誤觸法網，影響工作權益。

台中市第二服務站科員黃宗緯向移工說明常見詐騙手法，例如以高薪、工作輕鬆為誘因，要求代收款項、交付金融帳戶或協助轉交現金等行為，提醒移工即使未直接詐騙他人，只要協助相關金流或取款行為，就可能成為詐騙集團的幫兇，依法將面臨刑責與驅逐出國。

廣告 廣告

現場也宣導有移工因為聘僱期滿返鄉，貪圖蠅頭小利，就將自己的銀行帳戶賣給詐騙集團。造成無法再次申請工作簽證來臺，最嚴重可能終生禁止進入臺灣工作，得不償失。

大雅分局防治組組長李世上強調，詐騙集團經常鎖定對法律不熟悉、急需收入的對象下手，呼籲移工切勿輕信網路訊息或陌生人介紹的「快速賺錢」工作，把握「2 不1 要」原則：「不」提供，絕不把護照、居留證、銀行存摺、提款卡或密碼交給任何人。「不」代領，拒絕任何代領現金、操作ATM 的請。「要」求助，如有人威脅或利誘，立刻向雇主、仲介反映，可撥打165 反詐騙專線或1990外來人士在台諮詢服務熱線，並隨時尋求警方或移民署協助。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

質疑初選不公被罵想求官 邱建富反指有官的是「連任失敗的」

太子集團爆乳特助二度傳喚包緊緊！當庭淚訴：我只是負責跑腿買精品